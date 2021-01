La NBA exigirá dispositivos de rastreo para prevenir covid-19

La NBA exigirá a sus jugadores que usen dispositivos de rastreo de coronavirus en los autobuses y aviones de los equipos en su lucha por controlar la transmisión de la enfermedad, informaron este jueves medios estadounidenses.

El programa de sensores entrará en vigencia el 7 de enero e involucrará a jugadores y oficiales del equipo, incluidos entrenadores, señaló la emisora deportiva estadounidense ESPN. No tendrán que usarlos durante los juegos.



La idea detrás del programa es identificar qué miembros del club necesitarían ser puestos en cuarentena si alguien en el equipo da positivo por covid-19.



El sensor le permite al usuario saber cuándo se acerca a seis pies de alguien que también está usando uno de estos dispositivos. Los jugadores no tendrían que usarlos en el hotel del equipo cuando estén de gira.



Estados Unidos es el páis más afectado por la pandemia mundial de coronavirus, con cerca de 20 millones de casos y 344.000 fallecidos por covid-19.



El miércoles, la NBA reveló el resultado de los análisis realizados desde el 24 de diciembre: ningún jugador de los 495 evaluados arrojó resultado positivo.



Una semana antes, se registraron dos casos positivos entre 558 examinados. En ese contexto, los Houston Rockets se vieron obligados a posponer su primer partido de temporada regular el miércoles pasado contra Oklahoma City cuando no pudieron alinear un mínimo de ocho jugadores contra el Thunder.



Los Rockets tuvieron siete jugadores que no pudieron entrar a la cancha debido al covid-19, por pruebas positivas o no concluyentes más rastreo de contactos.



