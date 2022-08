Colombia vibró con la medalla de plata que logró Natalia Linares en la competencia del salto largo del Mundial de Atletismo de la categoría Sub-20, que se lleva a cabo en Cali.

Linares logró su mejor registro en el salto cuarto con 6 metros y 59 centímetros, lo que le dio la tranquilidad para asegurar su posición en la competencia.



Arranque regular



El oro fue para la búlgara Plamena Mitkova, que en su tercer salto logró 6 m, 66 c. El bronce quedó en poder de la italiana Marta Armani, con 6 m, 62 c.



La atleta colombiana consiguió su cupo a la final en la prueba del miércoles pasado, en la que obtuvo un registro de 6 m, 31 c.



La actual campeona de los Juegos Bolivarianos y número dos del escalafón mundial consiguió su objetivo en el primer intento, pero saltó dos veces más para un registro de 5,93 metros y 5,68 m.



Linares nació el 3 de enero del 2003 en Valledupar y siempre vivió con su mamá, Yanelis González y con su hermano, José David, de 22 años.



Es la octava medalla de la historia del atletismo colombiano en este tipo de certámenes, camino que abrió Norma González al conseguir el bronce en los 400 metros planos en Chile 2000.



Luego, el turno fue para Eider Arévalo y Sandra Lorena Arenas en la marcha. El primero consiguió el oro y Arenas fue bronce en Barcelona 2012.



En Polonia 2016, Evelyn Rivera consiguió plata en los 200 metros planos. En el 2018, en el Mundial de Tampere, Finlandia, María Fernanda Murillo se colgó el bronce en el salto alto con un registro de 1,90 metros.



Jhon Berrío fue segundo en Nairobi, Kenia, el año pasado, en la competencia del salto largo con marca de 7,97 metros.



En este Mundial de Cali, Colombia consiguió plata en el lanzamiento de jabalina con Valentina Barrios, con registro de 57,84 metros, nueva marca nacional.



