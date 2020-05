'Me sexualizaron', la denuncia de una nadadora argentina

Como todos los deportistas jóvenes de la actualidad, la nadadora argentina Delfina Pignatiello interactúa con sus seguidores en las redes con mucha asiduidad. En tiempos de cuarentena por el coronavirus , esta tendencia fue creciendo debido a la mayor cantidad de tiempo libre, y para incentivar a que la gente se quede en su casa.

Atenta a su rol social, la campeona panamericana quiso incentivar a sus seguidores para que hagan actividad física. Por eso, decidió compartir una transmisión en vivo en Instagram de su entrenamiento en la casa. Sin embargo, el resultado no fue el esperado por Pignatiello .



El sábado, la deportista sanisidrense hizo su descargo en una historia de la misma red social: "Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada. No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre".

Delfina Pignatiello , de 20 años, tiene más de 500.000 seguidores en Instagram y 113.000 en TikTok , aunque queda claro que ni aún los grandes deportistas están exentos del grooming y la cosificación.



LA NACIÓN

GDA