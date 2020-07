Luto en el golf colombiano: murió la hija de Camilo Villegas

La hija del golfista colombiano Camilo Villegas, Mía Villegas Ochoa, falleció este domingo en Miami, a los 22 meses de edad. La noticia fue confirmada por la esposa de Camilo, María Ochoa.

La pequeña había sido diagnosticada con un tumor cerebral y otros, más pequeños, en la columna vertebral en marzo de este año. Luego de varias cirugías, Mía fue sometida a quimioterapia.



(Le puede interesar: ‘Mi hija está luchando por su vida’: Camilo Villegas)



El pasado 10 de junio, Camilo se presentó a jugar en el Korn Ferry Tour Challenge at TPC Sawgrass y explicó la situación.



“Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mía no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón”, dijo entonces. Desde que terminó ese torneo, Camilo se dedicó al cuidado de su hija.



“Siempre pensamos en positivo y aunque esta ha sido la realidad de nuestra familia en los últimos meses sabemos que Mía ha sido muy fuerte y ha sido una inspiración”, explicó entonces Villegas.



EL TIEMPO expresa su solidaridad con Camilo Villegas y su familia y lo acompaña en este difícil momento.

