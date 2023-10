La trágica muerte de una fisiculturista e influencer brasileña: esto es lo que se sabe

Un trágico accidente en una motocicleta le costó la vida a la fisiculturista e influencer brasileña Alana Paiva, quien apenas tenía 21 años. La joven llevaba varios días luchando por sobrevivir tras el fuerte percance.

El accidente fue el 12 de octubre, cuando Paiva viajaba en una moto junto a su novio, Uiblim Do Espírito Santo, en el barrio Campo Grande de Río de Janeiro.

Así fue el accidente que les costó la vida a Alana Paiva y a su novio

Una furgoneta que hizo un giro prohibido a la izquierda los chocó de frente. El conductor de la moto no alcanzó a frenar y el impacto fue tan fuerte que el manubrio de la moto se desprendió.



El conductor de la van huyó del lugar y no brindó auxilio a la pareja. Aún no ha sido encontrado. El choque dejó graves consecuencias. Espirito Santo, un exmilitar de 43 años, falleció cuatro horas después del accidente.

Espirito Santo, según O Globo, se había retirado del Ejército tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo en 2013. Dejó una hija de 8 años.



Por su parte, Alana fue trasladada al Hospital Estadual Getulio Vargas de Río de Janeiro, en estado crítico. Los médicos la indujeron a un coma para tratar de salvarle la vida. Pero la joven no resistió y, finalmente, falleció el domingo, 10 días después del accidente.



En una de sus publicaciones fijadas en su cuenta de Instagram, Paiva explicó las razones por las cuales se dedicó al fisiculturismo.



“Siempre he sido una persona muy tímida y mi cuerpo delgado siempre ha sido un problema para mí, me han molestado mucho por eso y por eso comencé a hacer culturismo cuando tenía 13 años”, escribió.



“Resulta que nunca obtuve el volumen que quería, solo que esta categoría me hace aceptar mi cuerpo tal como es y solo mejorarlo cada vez más”, agregó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes