Jo Lindner, reconocido fisicoculturista alemán catalogado por muchos como el 'rey' de la hipertrofia, falleció en las últimas horas.



Según se ha sabido, Lindner, 'influencer' con más de ocho millones de seguidores, perdió la vida a causa de un aneurisma cerebral mientras estaba en los brazos de su pareja, popularmente conocida como 'Nicha'.



El fallecimiento de Lindner, de apenas 30 años, ha causado mucho asombro en el ambiente del levantamiento de pesas. Sobre todo porque en redes hablan de los peligros de llevar la práctica física al exceso y los riesgos de consumir sustancias que estimulen la fuerza y el aumento de la masa muscular.

Dramática muerte del 'rey influencer' del fisicoculturismo

Lindner falleció en brazos de su novia. Foto: Instagram de Jo Lindner

Nicha, novia de Lindner, confirmó el fallecimiento del alemán. Mediante sus redes sociales, publicó un largo comunicado en donde lamentó que el 'influencer' haya muerto en sus brazos.



Nicha detalló que estaban reunidos con un par de amigos en la casa de Lindner, cuando ambos se recostaron esperando a que llegaran las cuatro de la tarde para ir al gimnasio.



“Estaba allí con él en la habitación. Puso el collar que hizo para mí en mi cuello. Entonces nos tumbamos y nos abrazamos”, dijo Nicha.



Jo Lindner murió instantes después de haberle realizado un regalo a su pareja.



“Le dolía el cuello y me dijo que lo tocara. Entonces ambos sentimos que algo estaba abultado. Creo que pensó que era un dolor normal como siempre. Se fue su amigo, y nos acostamos en la cama. Estuvo sobre mi pecho durante 20 minutos y luego se puso de pie cuando era hora de irse”, dijo en el mensaje.



Ante las acusaciones, Nicha hizo hincapié en que su pareja no murió por un consumo indebido de esteroides. “Se construyó a sí mismo y trabajó duro. No es justo. Era lo suficientemente valiente para admitir si los usaba”, sostuvo.



Pero en el pasado, según 'La Razón' de España, el joven confesó haber usado esteroides, por lo que desarrolló ginecomastia, una enfermedad que causa el agrandamiento de los tejidos mamarios por desequilibrio hormonal.

Aneurisma: factores de riesgo

Lindner (der.) falleció en brazos de su novia. Foto: Instagram de Jo Lindner

- Antecedentes familiares de aneurismas cerebrales.



- Problemas de salud como la poliquistosis renal, la coartación de la aorta y endocarditis.



- Presión arterial alta, fumar, consumir alcohol, y el uso de cocaína o anfetaminas.

