El joven boxeador amateur Héctor Hernández Hernández murió a los 19 años de edad, debido a un edema cerebral producido tras un combate de exhibición que sostuvo en el parque Zaragoza del puerto de Veracruz, en México.



Así lo informó la Federación Mexicana de Boxeo A.C., que denunció negligencia por parte de los organizadores del evento a través de un comunicado.



Al parecer, según dicho organismo, la pelea no contó con médicos ni ambulancia. Asimismo, el árbitro no habría tenido la formación esperada.

Pelea 'sin contar con un médico y una ambulancia'

"El día 29 de noviembre de 2022 falleció por la madrugada el boxeador amateur Héctor Hernández Hernández de 19 años, quien había participado el pasado sábado 26 de noviembre en una función de boxeo amateur, que los organizadores reconocieron era avalada por el Consejo Mundial de Boxeo amateur y apoyada por el Gobierno Municipal del Puerto de Veracruz, en un evento que, tanto los boxeadores como entrenadores y el réferi, no pertenecen a la Asociación de Boxeo del Estado de Veracruz, que reconoce a la Federación Mexicana de este deporte", asevera la federación en la publicación.



Destacó además que la función de boxeo no contó con un médico ni una ambulancia, entre otros elementos esenciales para llevar a cabo el evento. "En pelea fuera de todo reglamento oficial reconocido, con uniformes no autorizados y, sobre todo, sin contar con un médico y una ambulancia en la función; con un réferi totalmente incapaz que permitió que golpearan de más al boxeador ahora fallecido".



En ese sentido, la Federación Mexicana de Boxeo exigió una investigación a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz para dar con los responsables.



El comunicador local Cristino Méndez escribió en Facebook, acompañando un video de la pelea: "En la pelea, el boxeador hoy occiso empezó a temblar y con mirada extraña, sin que fuera atendido o interviniera un medico, Juez o refere, ignorando el protocolo boxistico. Finalmente Héctor Hernandez falleció por negligencia de este entrenador".



Consejo Mundial de Boxeo se pronuncia

Después de ser acusado por la Federación Mexicana de Boxeo, en particular por su presidente, Ricardo Contreras, el Consejo Mundial de Boxeo se pronunció y dijo que no tuvo injerencia en la realización del evento.



"Qué vergüenza saber que el presidente de la Federación de Boxeo Amateur , Ricardo Contreras, utilice la tragedia de un joven veracruzano, quien falleció después de un evento boxístico, para promover su antipatía y amargura en contra del Consejo Mundial de boxeo", señaló el CMB en un breve comunicado.



"Héctor Hernández Hernández de 19 años falleció el martes después de un evento de boxeo. Es total y absolutamente falso que se trató de un torneo organizado por nuestro organismo. Ya se darán a conocer los detalles de este muy lamentable suceso en la que un jovencito soñador ha perdido la vida".

