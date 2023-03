Este es un problema de nunca acabar. La falta de apoyo económico a deportistas y delegaciones vuelve a poner el vilo la participación de una selección colombiana en un compromiso internacional.



Pese a que desde noviembre del año pasado, desde la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados –Acodet- se comenzaron a tocar puertas del ministerio de Deporte para financiar el viaje de la selección nacional a Mundial para Deportistas Trasplantados, que se llevará a cabo en Perth, Australia, del 15 al 21 de abril, jamás se consiguió al menos una cita para tratar el tema.



Fueron reiteradas las cartas que se enviaron al despacho de la hoy exministra María Isabel Urrutia, que nunca tuvieron eco, más ahora, tras la sorpresiva salida de la funcionaria y la llegada de la nueva ministra Astrid Rodríguez, nombrada el pasado 28 de febrero.



Así lo dio a conocer Alejandra Martín, cofundadora y directora de Acodet, quien, además, mostró su profunda preocupación por el momento que viven los 16 deportistas que ganaron su cupo tras competir en los Primeros Juegos Nacionales para Trasplantados, el año pasado en Santa Marta, y los demás representantes de la delegación nacional, que recibió invitación de la organización de las justa mundial.

En enero, ya con preocupación, volvimos a enviarle un comunicado al Presidente, dejando en claro la situación y seguidamente, el Mandatario le escribió a Urrutia pidiéndole que nos escuchara...

Finalmente, dos funcionarios del Ministerio tuvieron un acercamiento en febrero. Tanto la directora de Fomento y el director de Posicionamiento escucharon las inquietudes relacionadas con el desplazamiento de la delegación a territorio australiano, pero al final reiteraron que la única forma era buscar una cita para conversar con la Ministra.



Posteriormente, relata Martín, se habló con el asesor de la Ministra y se logró concertar una cita para el 25 de febrero, pese a que aún no se había recibido respuesta de la solicitud que se había hecho en noviembre y tampoco se conocía respuesta al presidente Petro por la solicitud que él mismo hizo.



Sin embargo, una semana antes de la cita, desde la dirección de comunicaciones informaron que no era posible la cita y la tenían que cancelar por agenda de la Ministra, por lo cual fue postergada para el 8 de marzo, pero debido a la salida de la jefa de la cartera nunca se logró concretar la cita.



Participación en el aire



“Hace unos días me llegó un comunicado del Ministerio en el cual básicamente me felicitan por lo que hacemos y nos invitan a vincularnos a las federaciones actuales y que ellos seguirán trabajando para el beneficio de la salud pública en Colombia. Nos dicen que somos unos grandes aliados, unos grandes proponentes para salud pública y nos invitan a seguir así. Pero ante esta respuesta, nuevamente me dirijo al Ministerio y le hago ver que la respuesta no corresponde a la solicitud que se hizo en noviembre y les digo que no están citando la razón por la que acudimos a ellos. Es básicamente, lo que ha pasado”, subraya Martín.



Sin embargo y pese a la adversidad, la directora de Acodet considera que sí es posible que los 16 atletas trasplantados colombianos lleguen a Australia. “Estamos esperando el empalme y la posesión de la nueva Ministra, para ver si nos puede escuchar y pueda ayudarnos porque realmente no es fácil llegar a la sede del Mundial”, puntualizó.



Paralelamente, la preparación de los deportistas colombianos sigue su marcha. Ellos, por su cuenta, se mantienen en la preparación, pese al obstáculo que siempre ha sido contar con los recursos económicos, más si se tiene en la cuenta que el deporte para trasplantados no se encuentra en el sistema deportivo.



La estructura deportiva del país incluye a los convencionales, a los de condición de discapacidad física o paralímpicos o los olímpicos, pero los deportistas trasplantados no están incluidos en ninguna de esas categorías.



“Más allá de las medallas, que nos hemos ganado en diferentes competencias, pienso que esa medalla que no se ve, que es la salud pública de los colombianos, es la mejor que podemos tener y colgarnos con todo el orgullo. Lo que hemos hecho es impactar en la salud pública de todos los receptores de trasplantes y sobre todo, en los pacientes que están en lista de espera, porque si ellos se mantienen activos, la adherencia después del trasplante, va a ser mucho mejor”, destaca Martín.



El Mundial para Deportistas Trasplantados es un certamen multideportivo en los que participan atletas de varios países del mundo que han tenido un trasplante de órgano con éxito, y organizados por la Federación Mundial de Trasplantes (WTGF), con el aval y el patrocinio del Comité Olímpico Internacional –COI- y tiene como objetivo primordial aumentar la conciencia a nivel mundial de la importancia de la donación de órganos.



“Estamos a un paso y el sueño se nos va de la manos. Sería muy triste y decepcionante no asistir a esa cita deportiva tan importante para nosotros”, remata Alejandra Martín, quien tiene la esperanza de que sus peticiones sean escuchadas por la nueva Ministra y finalmente la selección pueda asistir al Mundial de Perth.



JAVIER ARANA

ELTIEMPO.COM

En Twitter: @arana_javier