STAR+

2:30 P.M. Final del Abierto Argentino de Polo, El Overo vs. Nuestra Tierra.

6 P.M. NBA G League, Sioux Falls Skyforce vs. Cleveland Change.

7:30 P.M. NBA, Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors.

7:30 P.M. NHL, Philadelphia vs. New York.

8:20 P.M. Australia Cricket, Australia vs. West Indies.

10 P.M. NBA, Portland Trail Blazers vs. Los Ángeles Clippers

DIRECTV SPORTS (610-619)

10 A.M. Mundial de Qatar, Países Bajos vs. Qatar.

10 A.M. Ecuador vs. Senegal.

2 P.M. Irán vs. Estados Unidos

2 P.M. Gales vs. Inglaterra



CARACOL TV / RCN TV

WIN SPORTS+

Torneo de Ascenso, Quindio vs. Huila.

