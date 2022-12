STAR+

6 A.M. EFL Championship- Blackburn Rovers vs. Preston.

7:30 A.M. Serie A femenina, Sassuolo vs. Milan.

9 A.M. EFL Championship – Swansea City vs. Norwich City.

ESPN3

8 A.M. Rugby, Racing 92 vs. Leinster.

10 A.M. Heineken Cup, Gloucester vs. Bordeaux.

12 M. Segunda división del fútbol de España, Andorra vs. Leganés.

2 P.M. Zaragoza vs. Huesca.

8:30 P.M. NBA, Golden State Warriors vs. Boston Celtics.



ESPN

7 P.M. Mundial de pesas, rama femenino 64kg.



ESPN2

9 P.M. Boxeo, Teofimo Lopez vs. Sandor Martin.



ESPN Extra

9 P.M. Terence Crawford vs. David Avanesyan.



RCN, CARACOL Y DIRECTV SPORTS

​10 A.M. Mundial de Qatar 2022, Marruecos vs. Portugal.

2 P.M. Inglaterra vs. Francia.

