STAR+

7 A.M. Segunda división de España, Burgos vs. Zaragoza.

7:30 A.M. Serie A femenina, Juventus vs. Como.

9:15 A.M. Segunda división de España, Leganés vs. Granada.

11 A.M. Rugby, Top 14, Racing 92 vs. Clermont.

ESPN2

8 P.M. NFL, Eagles vs. Packers.

​

DIRECTV SPORTS (610-619)

5 A.M. Mundial de Qatar, Japón vs. Costa Rica.

​8 A.M. Bélgica vs. Marruecos.

11 A.M. Croacia vs. Canadá.

2 P.M. España vs. Alemania.



CARACOL TV Y RCN TV

​​8 A.M. Bélgica vs. Marruecos.

Win +

6 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Millonarios vs. Junior

8 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Pereira vs. Santa Fe



DEPORTES

Más noticias de Deportes