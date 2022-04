La delegación de China no disputará el Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali, que será inaugurado el próximo primero de agosto, debido los confinamientos en ese país por el brote de covid-19.

Así lo confirmó en las últimas horas la Asociación de ese país al comité organizador del evento.



Se dieron garantías



“Después de cuidadosas consultas, nos damos cuenta de que, debido al impacto de la pandemia, nos enfrentamos a enormes dificultades en términos de reserva de boletos de avión y restricciones de los protocolos COVID durante el viaje. De acuerdo con los protocolos COVID relevantes de nuestro gobierno, el equipo debe cumplir estrictamente con las regulaciones pertinentes durante el viaje de regreso, lo que dificulta garantizar el regreso sin problemas del equipo a China”, indicó en la carta, Nan Wang, Vicepresidente de la Asociación China de Atletismo.



Y agregó: “Además, la selección de participantes no puede llevarse a cabo en estos momentos debido a la pandemia. Ante estas dificultades prácticas, y teniendo en cuenta la larga distancia del viaje y la imposibilidad de garantizar la salud y la seguridad de los participantes durante el trayecto, lamentamos profundamente tener que abstenernos del evento y esperamos poder contar con su comprensión”.



El comité organizador, en cabeza de Ramiro Varela, contestó la carta y adujo que el campeonato tendrá todas las medidas de bioseguridad existentes, dándole plena garantía al equipo chino para que tomen parte en el Mundial.



“Ya hemos tomado algunas medidas para mitigar y negar la transmisión de esta enfermedad. También estamos trabajando junto a nuestros funcionarios y entidades gubernamentales para garantizar el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad, como la vacunación obligatoria de todas y cada una de las personas involucradas en el campeonato”, se lee en la respuesta.



Sin embargo, China confirmó, en otra comunicación, que no vendrá a Colombia para tomar parte en la cita mundialista.



“Después de una cuidadosa consideración, lamentamos informarle que no podemos enviar un equipo para participar en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 22 debido a la pandemia”, se señaló.



La baja de China es un duro golpe, pues era la cuarta delegación con más atletas clasificados por marca: 45, luego de Estados Unidos (60), Gran Bretaña (55) y Japón (48).



