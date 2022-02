Este martes, la Contraloría General de la República de Colombia profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $33.758 millones, contra Andrés Botero, ex director de Coldeportes, Luis Hernando Rodríguez, el exalcalde de Ibagué, y dos antiguos funcionarios del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué.



La medida surge en respuesta al desfalco que ocurrió en las obras y adecuaciones durante los Juegos Nacionales de Ibagué 2015. Para ese entonces, Coldeportes, cobijado hoy en el Ministerio del Deporte, invirtió 258.910 millones de pesos para el desarrollo de la competencia. De los cuales, según investigó la Contraloría, se habrían perdido cerca de 66.000 millones.

De acuerdo con el ente fiscalizador, los sancionados habrían tenido conocimiento de los retrasos y no tomaron acciones al respecto.



"El daño patrimonial se ocasionó por la ejecución del contrato de obra No. 119 de 2015, suscrito con la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015 por la Alcaldía Municipal de Ibagué, a través del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, en el que se reconocieron pagos por obras inconclusas, cantidades de obras pagadas y no ejecutadas, deficiencias constructivas y de calidad de los escenarios del Parque Deportivo", informó la Contraloría en un comunicado.

El desfalco de los Juegos Nacionales 2015

Obras inconclusas en Ibagué en la antesala de los Juegos Nacionales 2015. Foto: Fabio Arenas / EL TIEMPO

Según registró EL TIEMPO en su momento, obras inconclusas, materiales defectuosos y construcciones que no se parecen en nada a las que fueron contratadas hacen parte del podio de la corrupción en las obras de los XX Juegos Deportivos Nacionales y los IV Paranacionales, que se desarrollaron a finales del 2015 en Tolima y Chocó.



Para ese entonces, las demoras de las obras llevaron a que, durante los Juegos Nacionales, varias de las disciplinas tuvieran que practicarse en otras ciudades. El caos en esas justas fue uno de los grandes lunares de la administración de Andrés Botero en Coldeportes.



Hasta la fecha, el también expresidente del Comité Olímpico Colombiano no había recibido sanción alguna por su supuesta responsabilidad en lo sucedido. Sin embargo, existe la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación una vez se de su notificación.



DEPORTES