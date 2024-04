Falleció O.J. Simpson: así fue el 'juicio del siglo' en el que se le acusó de asesinato de su exmujer

En las últimas horas, la familia del exjugador de fútbol americano, O.J Simpson, confirmó su muerte tras una batalla contra el cáncer, a sus 76 años.

"El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió en su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia", informaron sus seres queridos en un comunicado.

El hombre, reconocido por su desempeño en equipos como Buffalo Bills, lo llevó a posicionarse como uno de los jugadores más importantes de la época. De hecho, en 1968 ganó el premio Heisman, otorgado únicamente al mejor jugador de fútbol americano universitario de los Estados Unidos de América.

Cinco años después, ganó el premio al jugador más valioso para luego, en 1985, entrar al Salón de la Fama de la NFL.

Tanto así que interpretó películas como La torre infernal, fue comentador de NBC y siguió cultivando éxitos en Hollywood.

Sin embargo, no todo siempre podía ser color rosa. Su época dorada se vio opacada cuando el 12 de junio de 1994, los cuerpos sin vida de su esposa, Nicole Brown y un amigo, Ronald Goldman, fueron hallados en la casa de ella, en Brentwood.

La noche que lo cambiaría todo

Nicole Brown y Orenthal James Simpson se casaron en 1985, unos años después de que el jugador se retirara de la cancha para dedicarse a los reflectores. Dicho matrimonio duró siete años, en los que el entonces exjugador fue investigado múltiples veces por violencia doméstica.

Finalmente, se divorciaron en 1992 por sus "grandes diferencias".

Dos años después, en la madrugada del 13 de junio de 1994, Brown y su amigo Ronald Goldman fueron encontrados sin vida en la casa de ella en Los Ángeles. De acuerdo con el informe forense, la mujer fue apuñalada múltiples veces en el cuello y cabeza, mientras que Goldman tenía 23 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo.

Cuando la Policía llegó a la escena, inmediatamente fue a casa de Simpson con el fin de informarle sobre la muerte de su exesposa.

Al llegar, las autoridades encontraron un guante de golf manchado con la sangre de las víctimas, el cual era el par del que se había encontrado junto a los cadáveres en casa de Brown. Así mismo, encontraron una camioneta Ford con sangre en todas partes.

La persecución y entrega

La Policía lo acusó formalmente el 17 de junio de dos delitos de homicidio. Esto significaba que no habría fianza e incluso podría resultar el caso en pena de muerte.

Sus abogados lograron llegar a un acuerdo con las autoridades para que se entregara, pero, más tarde, en vez de llegar a la comisaría, Simpson protagonizó una histórica persecución por una autopista de California, en la que se vieron implicados 20 autos, nueve helicópteros e incluso fuese transmitida por radio y televisión.

Finalmente, se entregó después de haber llegado a su casa a las 8:00 p.m. Allí, uno de sus hijos estaba esperado. Estuvo aproximadamente una hora, hasta que Robert Shapiro, cabeza de su equipo de abogados, llegó.

La defensa de O.J. Simpson, estuvo compuesta por cuatro prestigiosos abogados - Robert L. Shapiro, Alan Dershowitz, Johnnie Cochran y F. Lee Bailey- quienes lo acompañaron durante 11 meses en el famoso 'juicio del siglo'.

'El Pueblo' contra O. J. Simpson

A pesar de las pruebas, la defensa argumentó que se trataba de un caso racista, en el que se le acusaba a su cliente por el hecho de ser afroamericano. Según la defensa, un testigo clave de la policía ocultó y alteró pruebas debido a tendencias racistas.

Otro de los argumentos recayó en que las huellas de sangre encontradas en la escena del crimen no correspondían al tipo de sangre del jugador. Así mismo, el guante que estaba junto a los cadáveres tenía cabellos que no correspondían a los implicados.

Entre las pruebas también había un par de zapatos. En la escena del crimen, había una huella de un zapato talla 12, como la que calzaba Simpson, de marca italiana, y esa fue una de las cartas para poder acusarlo. Sin embargo, nunca se logró comprobar que eran de él.

"No lo hice, no podría y no querría cometer este crimen", dijo Simpson el 22 de septiembre ante el jurado. La táctica de al defensa y los errores que cometió la Fiscalía fueron los que hicieron que el caso se cayera.

De hecho, durante la llamada de testigos, el ente citó al agente Mark Fuhrman, quien entró sin una orden de allanamiento a la casa de Simpson el día del asesinato. El tema fue que, la defensa logró demostrar que el detective coleccionaba objetos nazis y tenía antecedentes racistas dentro de su profesión.

Pero uno de los momentos claves fue, también, cuando le pidieron al exjugador colocarse los guantes que habían encontrado en su casa y en la escena del crimen. Fue entonces cuando miró sus manos y mostró antes las cámaras que no le servía. "No me cabe", dijo mirando al jurado.

Este juicio fue uno de los más mediáticos en Estados Unidos. Incluso, EL TIEMPO publicó que en ese momento "hasta un 80 por ciento de los estadounidenses están siguiendo apasionadamente el caso".

Todos los protagonistas eran celebridades, desde los abogados, hasta el inculpado.

El veredicto

En octubre de 1995, O.J. Simpson fue declarado en Los Angeles "no culpable" de los cargos de doble asesinato de su exesposa Nicole Brown y de Ronald Goldman, al término de un juicio que mantuvo en vilo a toda la nación.

La trascendencia mediática del juicio llevó incluso al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a pedir "respeto" por el veredicto del jurado que declaró inocente al jugador en octubre de 1995: "El jurado ha considerado las pruebas y rendido su veredicto. Nuestro sistema judicial requiere respeto hacia su decisión”.

No obstante, en 1997, la familia de Goldman consiguió llevar a Simpson ante un juzgado popular. Allí, tuvo que pagar 33.5 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE.

