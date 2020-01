El pacto de Kobe Bryant con su esposa que evitó una tragedia mayor

Kobe Bryant y su esposa, Vanessa Laine, hicieron un pacto con el fin de evitar una tragedia familiar.

Tras el accidente del pasado domingo -el cual cobró la vida del exjugador de baloncesto de Lakers y su hija, Gianna María- cobra vigencia el trato que hicieron.

Ambos acordaron que nunca viajarían juntos en helicóptero, porque si pasaba algo, pues el otro quedaría al frente de la familia.



Así lo dio a conocer la revista People, con información apoyada en varios testimonios de allegados a la familia Bryant.



Kobe había decidido coger el helicóptero como medio de transporte desde hace mucho tiempo, cuando era jugador, pues no le era cómodo meterse en los trancones de Los Ángeles.



Ese tiempo lo aprovechaba para estar con su familia, lo que más le importaba, por eso tomó la decisión de cambiar su medio de transporte.



"Me sentaba en el carro y me sentía atrapado. Tuve que encontrar una forma de poder entrenar y concentrarme en la cancha sin comprometer el tiempo que pasaba con mi familia”, le dijo Kobe a Alex Rodríguez, exjugador de béisbol y novio de Jennifer López, según People.



La estrella de la NBA siempre voló con Ara Zobayan, el piloto de su confianza y quien también falleció en el incidente.



