Una noticia que paralizó al universo de las artes marciales mixtas. Un comunicado que impactó y que llena el escenario de incertidumbre. En las últimas horas, a través de las redes sociales, se conoció que Victoria Lee, prodigio de MMA, murió a los 18 años por causas desconocidas y la noticia conmueve al mundo del deporte.



La joven, hija de los campeones mundiales de artes marciales mixtas Angela Lee y Christian Lee, falleció el 26 de diciembre último, pero la noticia se conoció hace unas horas por un dramático posteo de su familia en Instagram.

Extraña muerte enluta al deporte

Lee era una luchadora de ONE Championship y su muerte se conoció porque su hermana, Angela, realizó una publicación en las redes sociales: “El 26 de diciembre de 2022, nuestra familia experimentó algo por lo que ninguna familia debería pasar… Es increíblemente difícil decir esto... Nuestra Victoria falleció”.



Y continuó: “Victoria era el alma más hermosa que jamás haya existido. Era la mejor hermana pequeña del mundo. La mejor hija, la mejor nieta y la mejor madrina/tía para Ava y Alia. Se ha ido demasiado pronto y nuestra familia ha quedado completamente devastada desde entonces. La extrañamos. Más que nada en este mundo. Nuestra familia nunca será la misma. La vida nunca será la misma”.



Según los medios estadounidenses, se programó un homenaje para Victoria Sun-Hei Lee, que nació el 17 de mayo en 2004, en la ciudad de Wahiawa, en Hawaii, para el 22 de enero próximo, pero todavía no se confirmó el lugar exacto. Los hermanos, Angela y Christian, que nacieron en Vancouver, Canadá, también son luchadores de MMA y son entrenador por su padre, Ken Lee (Singapur) y su madre Jewelz Lee (surcoreana-canadiense). Aunque todos residen en los Estados Unidos, los Lee, luchan bajo la bandera de Singapur.



'Tenía el corazón de oro más puro'

Victoria tenía un registro de 3-0 como luchadora profesional de artes marciales mixtas. Combatió por última vez dentro de la jaula en septiembre de 2021, contra Victoria Souza, y ganó por KO técnico en el segundo asalto. La hermana menor de la campeona Angela Lee y el doble campeón Christian Lee, era considerada como una de las atletas de MMA más prometedoras del mundo. Victoria hizo su debut en el evento One’s Fists of Fury en el estadio cubierto de Singapur en febrero de 2021, tres meses antes de cumplir 17 años, sometiendo a Sunisa Srisen con un mataleón en poco más de 1 minuto.



Su segunda pelea fue en julio del mismo año, cuando sometió rápidamente a Wang Luping en menos de cuatro minutos. Victoria hizo un tercer combate ese mismo año, ganando su primera pelea por nocaut y terminando con el invicto de Victoria Souza en ONE Revolution. Su próxima pelea hubiera sido el sábado próximo contra la india Zeba Bano, de 24 años, en Bangkok.



En un comunicado de este domingo, el patrocinador de Lee expresó conmoción por la noticia y publicó: “El equipo de One Championship está devastado por el trágico fallecimiento de Victoria Lee... nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento difícil”. El director ejecutivo, Chatri Sityodtong, dijo que estaba “desconsolado” por la noticia: “Victoria tenía el corazón de oro más puro y una mente brillante. Cuidaba de los demás antes que de sí misma. Quería usar su vida para ayudar al mundo. Siempre recordaré a Victoria por el alma hermosa y preciosa que era”, expresó.



Nadie parecía tener sospechas de que había pasado algo tan grave con esta niña. Incluso, en su última publicación en Instagram, Lee felicitó a su hermano que ganó un cinturón amateur de MMA el pasado 18 de diciembre en Hilo, Hawái.



Antes de su debut profesional en MMA con One, Victoria Lee había ganado el Campeonato Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas de 2019, dos Campeonatos Mundiales Juveniles de Pankration y un Campeonato de Lucha Libre del Estado de Hawái de 2019. También fue 15 veces experta campeona de la North American Grappling Association.

