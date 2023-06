El luchador de Artes Marciales Mixtas, Mauro Chaulet, de 36 años, murió el 14 de mayo tras una balacera con la Policía, en Porto Alegre, Brasil. Todo comenzó en un bar con un altercado ocurrido entre el propio deportista y un agente que estaba fuera de su horario laboral.

Chaulet tomó el arma del hombre, que estaba vestido de civil, y le disparó un tiro a la altura de la ingle. De acuerdo al informe oficial, el hecho ocurrió a la medianoche. Según el mismo reporte, tras notificarse a las fuerzas de seguridad de lo ocurrido para que se acerquen al lugar, el deportista intentó huir del establecimiento en su auto Mercedes-Benz C 250.

¿Abrió fuego'

En ese momento, abrió fuego contra los policías, quienes replicaron con disparos mientras Chaulet todavía manejaba. Finalmente, detuvo su marcha al chocar contra otro auto y murió antes de llegar al hospital.



El luchador tenía antecedentes por lesiones, organización delictiva y uso de documentos falsos. Estaba acompañado en el auto por una mujer que recibió dos disparos en el abdomen, por los cuales ya fue intervenida quirúrgicamente. Ella, a la vez, también cuenta con antecedentes por lesiones, falsificación de documentos, peculado y amenaza.

El testigo



Un testigo anónimo, empleado del lugar donde ocurrió el episodio, dio su versión de los hechos y explicó que el policía se disparó en su propia pierna cuando el deportista intentaba sacarle su arma. Además, según este relato, Chaulet habría tenido un desencuentro con la mujer que acompañaba al hombre. La vida del agente no corre peligro, ya que fue operado con éxito en el hospital de Pronto Socorro.



Por su parte, la compañera de Chaulet, identificada como Raquel de Maia Almeida, tras reponerse de sus lesiones, aseguró que su pareja no les disparó a los policías antes de ser baleado. A su vez, dice que no recuerda haber visto al efectivo de civil herido en la ingle.

Según el medio local Radio Guaíba, la Policía Civil investiga una línea alternativa a los hechos presentados por el policía involucrado en la pelea.



En diálogo con el citado medio, el delegado Eric Dutra confirmó que los policías recibieron atención en el Hospital de Pronto Socorro. A su vez, admitió que “hay más de una versión” y están “revisando cada una” de ellas. “También estamos analizando imágenes y comparando informes”, reveló.



En tanto, el director del Departamento de Homicidios, Mario Souza, señaló que otros testigos confirmaron que Chaulet tomó posesión del arma del policía.

“Había una pelea dentro del bar, entre terceros, y Chaulet habría intervenido para golpear al policía militar”, destacó. El malentendido se habría iniciado entre el acompañante del agente y otra mujer, que acompañaba a un amigo del atleta.



Mauro Chaulet tenía un historial de 13 peleas ganadas y nueve perdidas en la categoría pluma de UFC, la compañía más importante en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Su último combate había sido ante su compatriota, Manoel Sousa, por KTO en el segundo round.



La Nación, Argentina

GDA