El australiano Jack Miller (KTM) firmó este viernes el mejor tiempo del día tras las dos sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Portugal, primera cita de la temporada 2023 de MotoGP, mientras que el vigente campeón Francesco Bagnaia (Ducati) fue tercero.

La segunda sesión estuvo marcada por una impresionante caída de Pol Espargaró a menos de un cuarto de hora del final. El español de 31 años perdió el control de su moto a alta velocidad y terminó contra un muro de neumáticos del circuito de Portimao.

La caída que asustó a todos y una noticia para nada positiva: Pol Espargaró sufrió una contusión pulmonar, fractura de mandíbula y una fractura de la vértebra dorsal en las prácticas del #PortugueseGP. Accidentado comienzo de Mundial.



El diagnóstico de Pol Espargaró tras el accidente

El piloto de GasGas-Tech 3, rápidamente atendido por los servicios médicos, "sufre un traumatismo dorsal y torácico", anunció Dorna, promotor del campeonato. Fue evacuado del lugar por los bomberos estando "consciente" y "ha sido trasladado al hospital de Faro para pruebas médicas complementarias", añadió.

Pol Espargaró

Aleix Espargaró, hermano de Pol, quien terminó en la novena casilla, mostró su preocupación por la fuerte caída y por el hecho de que en esa zona del circuito y en otras muchas del trazado portugués no hubiese "defensas de aire" para proteger a los pilotos en sus caídas.



"No me lo explico, no soy yo quien tiene que dar esta explicación, pero con estas motos se va muy rápido y debería haber ‘airfence’ en todos lados. No se pueden hacer los circuitos más grandes, porque son como son, pero la caída de Pol en la curva 10 se llega al muro porque vienes de la 9, que es una curva en bajada muy rápida", explica Espargaró, quien indica que él la hace "con el limitador en cuarta marcha, porque, con tanta carga aerodinámica, con tantas alas, vuelas en el centro de la curva con estas motos".



"Los circuitos, de recta a recta, se quedan cortos y la velocidad máxima siempre es la misma porque con tanta carga aerodinámica no pasas de 350 o 360 km/h., pero el problema es que llegamos a 280 o 300 km/h. en apenas 400 metros de recta, lo que significa que tiene que haber 'airfence' en todos lados", insiste el piloto de Aprilia.

Pol Espargaró fue trasladado a un hospital tras el accidente.



En cuanto al fuerte accidente de su hermano Pol señala que "al final, desgraciadamente, es algo a lo que te acabas acostumbrando pues hace muchos años que comparto vida o trabajo, llámalo como quieras, con Pol y no es la primera vez que le pasa, así que es duro y complicado, pero siempre lo es cuando se cae un compañero y aparece la ambulancia y ponen las lonas".



"Y si es tu hermano, es aún más complicado, pero es nuestro trabajo y hay que ser profesional aunque a veces cueste mucho", reconoce apesadumbrado tras confirmar que no había podido hablar con él.

Aleix Espargaró, hermano de Pol.



"He ido corriendo al acabar la sesión y ya estaba en el helicóptero. Sí he visto a Ángel Charte y le vuelvo a agradecer que esté aquí. Eso a mí me flipa por cómo cuida de los pilotos y la tranquilidad que te transmite. Me ha dicho que no le había entubado y que eso era una buena señal, porque no era tan, tan grave, pero que mi hermano se quejaba de mucho, mucho, dolor y Pol es un tío muy fuerte, mucho más que yo en este sentido", comenta Aleix.



