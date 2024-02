Motociclista atropella a atleta en media maratón de Guadalajara: imágenes sensibles

Un absurdo accidente se presentó este domingo en la media maratón de Guadalajara, en México. Uno de los atletas participantes en la prueba fue arrollado por un motociclista.

Lo sorprendente del hecho es que se haya presentado en una zona totalmente despejada, sin público alrededor y sin otros obstáculos para el conductor de la motocicleta, quien, además, según versiones de prensa, hacía parte de la organización de la carrera y no se detuvo a brindar atención al participante.

#ImágenesFuertes | Un corredor que participaba en el Medio Maratón de Guadalajara, fue atropellado por una motocicleta durante el evento.



El momento quedó grabado, y el video circula en redes sociales.



La víctima fue Ismael Oropeza, quien, por fortuna, sufrió lesiones menores. “El resultado de los estudios médicos indican que fueron solo algunos golpes que no ponen en riesgo su integridad ni su carrera como corredor profesional”, dijo la organización en un comunicado.



Oropeza se refirió a lo sucedido en un video en sus redes sociales, replicado por el canal TV Azteca: “Ya me encuentro mucho mejor. Quiero agradecer al Comude (Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara) y a los organizadores por haber estado pendientes. Después de la caída se acercaron enfermeros, me llevaron a un hospital y me sacaron radiografías, checaron que no fuera grave lo que ocurrió”, dijo.



“Esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Esto no llegó a ser grave, espero que a otra persona no le vaya a ocurrir. Les pido a los de Comude que nos ofrezcan un evento mejor organizado, por la salud y el bienestar de todos los atletas”, agregó.

Así va la investigación por el accidente

El Comude anunció las acciones que emprendió tras el grave incidente, que por fortuna no tuvo consecuencias graves. "Inmediatamente iniciamos una investigación en la Contraloría Interna de aquí de nuestro Consejo Municipal del Deporte para investigar a la empresa que nos provee el servicio de transporte de los jueces internacionales, que cabe mencionar que ahí en esa moto había un juez internacional", dijo la entidad en un comunicado.



"Como segunda acción levantamos una denuncia contra quien resulte responsable. Lo hicimos en este momento porque queríamos escuchar todas las voces, sobre todo de nuestra Contraloría, para tener todos los argumentos para poder levantar esta denuncia. Queremos deslindar cualquier responsabilidad y queremos llegar hasta las últimas consecuencias, porque queremos que sepan que estamos con todos los atletas”, agregó.



