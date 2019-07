¡Primeras oro y plata de Colombia en los Juegos Panamericanos!

El pesista colombiano Francisco Mosquera le dio la primera medalla de oro a la delegación que disputa los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en la prueba de los 61 kilos del levantamiento de pesas, que se llevó a cabo en la Escuela Militar Chorrillos, mientras que su compatriota Jhon Serna fue plata.



Mosquera levantó en el arranque 132 kilos, lo mismo que alzó en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, para el primer puesto. Lo escoltó su compatriota Jairo Serna con 127 kilos, mientras que el ecuatoriano Cristhian Zurita, con 125 kg, fue tercero.

En envión, Mosquera alzó 170 kg, nueva marca para las justas, y Serna hizo lo propio con 170 kg. Allí, el tercer puesto quedó en poder del mexicano Antonio Vásquez, con 163 kg.



Para el total, Mosquera fue primero con 302 kilos y Serna, segundo, con 297 kg. El bronce se quedó en poder de Vásquez, con 286 kg.



Este triunfo es doble para el colombiano, pues en los Centroamericanos y del Caribe del 2018, Vásquez le quitó el oro a Mosquera en envión y total.



Francisco Mosquera ganó tres medallas de oro en los pasados Juegos Bolivarianos del 2017 en Santa Marta, evento en el que comenzó el presente ciclo olímpico, que se cerrará el Tokio 2020.



No estuvo en los Juegos Suramericanos; fue a los Centroamericanos y del Caribe con la meta de conseguir tres oros, pero se quedó corto. Solo alcanzó el primer puesto en el arranque y fue plata en envión, quedando en deuda con la afición y con la delegación.

Su historia en los Juegos, y conjuntamente con el entrenador, Oswaldo Pinilla, Mosquera decidió bajarse un kilo. “Era lo mejor. Mantenerme en ese peso es ideal y no me queda grande”, le dijo a EL TIEMPO.



Si vida deportiva en los Juegos Panamericanos es muy corta: solo había tenido una participación, en el 2015 en Toronto, cuando fue medalla de plata en los 62 kilos.



La nueva reglamentación de la Federación Internacional de Pesas lo puso a pensar: se subía a los 67 kilos o se bajaba a 61. En la primera fue a los Panamericanos de Pesas en Guatemala en este 2019, pero sus resultados no fueron los mejores. Probó en la alta y se quedó en la baja.



LISANDRO RENGIFO

REDACCIÓN DEPORTES

DESDE LIMA, PERÚ