A continuación, conozca los resultados y partidos de la jornada de este jueves 16 de marzo, pretemporada de la Major League Baseball (MLB), la más antigua de las organizaciones deportivas de béisbol en Estados Unidos.

El partido del clásico mundial de béisbol se jugó entre Japón e Italia, siendo los nipones quienes se quedaron con la victoria con 9 puntos ante 3 anotados por los italianos.



En la pretemporada de la NPB, de Japón, ya se jugó un partido en el que los Yomiuri Giants ganaron con 5 puntos ante los Fukuoka S. Hawks, que anotaron solo uno. Durante la jornada se espera que haya otros tres juegos: Chiba Lotte Marines contra Seibu Lions; Orix Buffaloes v.s Hiroshima Carp y los Yakult Swallows v.s Hanshin Tigers.



En cuanto a Corea del Sur, en la pretemporada de la KBO, ya se jugaron los cinco partidos que se tenían contemplados:

- Hanwha Eagles v.s KT Wiz Suwon, 5-3

- Kiwoom Heroes v.s KIA Tigers, 3-2

- Lotte Giants v.s SSG Landers, 3-3

- NC Dinos v.s Doosan Bears, 3-0

- Samsung Lions v.s LG Twins, 2-5

Finalmente, en la pretemporada de la MLB de los Estados Unidos habrá 14 juegos:

- Minnesota Twins v.s Tampa Bay Rays

- St. Louis Cardinals v.s Houston Astros

- Tampa Bay Rays v.s Atlanta Braves

- Chicago Cubs v.s Arizona Diamondbacks

- Cleveland Guardians v.s Chicago White Sox

- Kansas City Royals v.s Oakland Athletics

- Colorado Rockies v.s San Diego Padres

- Milwaukee Brewers v.s Milwaukee Brewers

- Seattle Mariners v.s San Francisco Giants

- Baltimore Orioles v.s Toronto Blue Jays

- Detroit Tigers v.s Philadelphia Phillies

- Washington Nationals v.s New York Mets

- New York Yankees v.s Pittsburgh Pirates

- Los Angeles Dodgers v.s Texas Rangers

Por ahora, la MLB tiene el reto de implementar algunos cambios en las normas de juego, como el shift y el reloj de pitcheo, con el objetivo de hacer que el béisbol sea más entretenido y mejore el ritmo de los partidos.

