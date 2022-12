Hace un tiempo se anunciaron cambios importantes en el calendario de la Major League Baseball (MLB), la más antigua de las organizaciones deportivas de béisbol en Estados Unidos.



“El calendario nuevo y más equilibrado para el 2023, que comenzará con el Día Inaugural el 30 de marzo, representa un cambio masivo para el deporte”, dice el comunicado.

En sí, lo que busca esta reforma es que cada equipo se enfrente por lo menos una vez a todos los demás, garantizando mayor entretenimiento y competitivad.



“Este formato apto para los aficionados le va a dar a los fans la oportunidad de ver más variedad de oponentes y jugadores estelares de todo el béisbol en su mercado local con más regularidad que bajo la estructura anterior”, indica Chris Marinak, jefe de operaciones y estrategia de MLB.



¿Cómo funcionará entonces?

Las nuevas fechas del calendario fueron publicadas en agosto. Se espera que inicie la temporada el 30 de marzo de 2023. Foto: MLB

Cada equipo jugará 52 partidos contra oponentes dentro de su división.



Esos incluirán 13 juegos (cuatro series en total) contra cada oponente divisional, una reducción de 19 juegos (seis series). Equivale a siete juegos en casa y seis en la ruta (o viceversa) contra cada oponente, para un total de 26 juegos en casa y 26 en la ruta.



Fuera de su división, cada equipo jugará 64 encuentros interligas (32 como local y 32 como visitante), dos menos que antes.



Los equipos jugarán seis compromisos contra seis oponentes de la liga y siete contra otros cuatro oponentes de la liga.



Pero el mayor cambio, ha dicho la MLB, viene de la mano de los partidos interligas, pues aumentaron a 46 para cada equipo:





“Las escuadras jugarán una serie de ida y vuelta (un total de cuatro juegos) contra su rival natural de Interligas (Yankees vs. Mets, Dodgers vs. Angelinos, Cachorros vs. Medias Blancas, etc.) y otros 42 choques contra otros oponentes Interligas, incluyendo siete series (21 choques) en casa y siete series (21 juegos) en la ruta”.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS