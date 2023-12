Ministerio del Deporte: una cartera innecesaria… (Meluk le cuenta)

Javier Milei, el polémico presidente de Argentina, acabó con 11 de los 19 ministerios del aparato estatal, entre ellos el de Turismo y Deportes. Esa decisión me hizo reafirmar una idea que he escrito desde el 2019, cuando acá se creó el Ministerio del Deporte: era innecesario y politiquero. Hoy sigue siendo el mismo Coldeportes, pero con otro letrero. Hace lo mismo que se hacía cuando era el departamento administrativo del deporte, rango al que lo elevó el presidente Juan Manuel Santos (2011).



Un repaso ya dicho: con Ernesto Lucena, el primero en el cargo y durante la presidencia de Iván Duque, el ciclo olímpico se desplomó. Con el viejo Coldeportes se consiguieron los mejores resultados en las Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, y Suramericanos, y se implantó la política de deportistas apoyados que hoy se mantiene con los cambios cosméticos de nombre, como pasó con el propio ministerio... ¡je!

Astrid Rodríguez, Ernesto Lucena, Guillermo Herrera. Foto: EL TIEMPO

Lucena, para completar, terminó enfrentado con las federaciones de los deportes más importantes: fútbol, ciclismo, pesas y atletismo.



Guillermo Herrera lo reemplazó en julio de 2021. Su llegada se entendió en su momento como una cuota política para Cambio Radical. Con él, las medallas no regresaron y una de sus banderas, la Liga femenina de fútbol anual, no se hizo. En su balance él destacó su labor de equidad de género. Nos dijo, en EL TIEMPO, que la ventaja de que el deporte tuviera un ministerio era la mayor autonomía administrativa, pues no tenía que ir detrás de las firmas de los otros ministros.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

María Isabel Urrutia fue la primera ministra de la administración del presidente Gustavo Petro y su corto paso fue improvisado y torpe. Y lo peor: la Procuraduría le formuló cargos por la presunta firma irregular de contratos, en una maratón contra el reloj cuando el presidente decidió su retiro.



Para completar, congeló las preparaciones de selecciones y equipos nacionales al intentar girar directamente la plata a las federaciones sin pasar por el Comité Olímpico, que cobra por eso. El que pone la plata, pues pone las condiciones. Ya están avisados.



Desde hace 9 meses, Astrid Rodríguez, una educadora y mujer de academia sin pasado en el sistema nacional del deporte, ni suena ni truena. El próximo año tendrá a su cargo la ejecución del presupuesto más grande que ha tenido el sector, justo cuando el sindicato del Mindeporte asegura que hay más de 250.000 millones de pesos sin ejecutar, mientras está abandonado y deteriorado del Centro de Alto Rendimiento.



Desde que hay un Ministerio del Deporte el ciclo olímpico se deterioró, los Juegos Nacionales se siguen haciendo a las patadas...



En fin: un Coldeportes con letrero.





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

​@MelukLEcuenta

