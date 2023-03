Ministerio de Deporte: de mal en peor… (Meluk le cuenta)

Astrid Rodríguez es la nueva ministra de Deporte y nadie la conoce en el sistema nacional. Les pregunté a directivos, dirigentes, presidentes de federaciones deportivas y deportistas y ninguno de los que llamé pudo darme razón de ella. Hablé con un par de funcionarios serios del Gobierno y tampoco sabían quién era: “Pues sabemos lo que mandaron y ustedes publicaron”, me dijeron. También pregunté a figuras claves del ‘petrismo leal y consecuente bogotano’, y tampoco. “No la ubico”, me dijo uno. “¿Quién...?”, me respondió el otro.



Llamé a algunos concejales de Bogotá pertenecientes a partidos y movimientos políticos pertenecientes y/o afines a la coalición del Gobierno Nacional e indagué con cercanos a precandidatos a la Alcaldía de Bogotá que delimitan la frontera izquierda del mapa político y ninguno (¡nin-gu-no!) me dio razón de Astrid Rodríguez, “licenciada en educación física, con maestría en educación y un doctorado en estudios sociales, y docente con 20 años de experiencia académica en la Universidad Pedagógica Nacional”.

Astris Rodríguez, nueva ministra de Deportes. Foto: Presidencia

Me dijeron que la nueva ministra, que cumple 8 días de ser nombrada (¡literalmente!), es ficha del Presidente y que no es cuota política de Dilian Francisca Toro, la directora del partido de ‘la U’, como se especuló.

Ministra desconocida

Supe que un par de especialistas en comunicaciones y prensa le hicieron a la nueva ministra un ‘entrenamiento de medios’, a los que seguramente convocará a un posible briefing (reunión con algunos periodistas y medios), esta semana.



“Vamos de mal en peor”, me dijo uno de los dirigentes más influyentes en el deporte asociado, del deporte federado, y que por su actual desempeño me prohibió, y con razón, revelar su nombre. Uso su frase porque no deja de ser curioso que la ministra de Deporte sea una total desconocida en el sistema nacional del deporte y sus satélites.



Yo tampoco conozco a la nueva ministra, jamás la oí nombrar, y sospecho que su llegada a la cartera más nueva del gabinete nacional responde al ideario del deporte como constructor de comunidad, vehículo de desarrollo, medio de inclusión para personas vulnerables –perdón: “en condición de vulnerabilidad”–, red de tejido social para la paz, uso del tiempo libre, la recreación y tal... Todo, muy loable.

Juegos Nacionales, obras en construcción. Foto: LA PATRIA

Pero para el ‘deporte-deporte’, ese que hace campeones y medallas y trofeos y hace ponerse la camiseta para arengar en un balcón, pues no... Hay una idea que tengo hace años y que no puedo quitarme de la cabeza justo en este momento, al escribir esta columna: lo innecesario y politiquero que fue crear el Ministerio de Deporte, el ministerio más joven (julio del 2019), más chiquito y menos importante de todos, y que solo es un perchero para colgar corbatas y sostener prendas políticas.

El mismo Coldeportes

El Ministerio de Deporte es un letrero demagógico de luces de neón para el mismo y viejo Coldeportes. Las peleas por la plata y su distribución, es decir, las pugnas por el poder, son las mismas. El que tiene la plata es el que manda y pone las condiciones. Y eso pasaba también con Coldeportes.



Con Ernesto Lucena, primer ministro en el gobierno de Iván Duque, los resultados en el ciclo olímpico se desplomaron con respecto a los logrados por el viejo Coldeportes, y él terminó peleado con las federaciones, como las de Fútbol, Ciclismo y Pesas, las más grandes, con atletismo.



Luego, Guillermo Herrera, del que se dijo era cuota del vargasllerismo, tampoco logró levantar los resultados, ni la Liga femenina de fútbol y dijo que el ‘trabajo de género’ fue su logro.



Y María Isabel Urrutia, la primera ficha de Petro, pues tuvo seis meses de improvisaciones y torpezas, pero dejó sembrada la idea del cambio del modelo en la repartición de los recursos, evitando el peaje en el Comité Olímpico Colombiano. Para eso no era necesario un ministerio, al que ahora llega la desconocida Astrid Rodríguez. Ya se verá...





Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@Meluklecuenta

