Se cancela certamen internacional de béisbol por falta de aval de Mindeporte

El país no se ha repuesto del duro golpe de haber perdido los Juegos Panamericanos del 2027 por falta del cumplimiento del contrato con la organización Panam Sports, pues el gobierno colombiano no canceló las obligaciones pactadas, y ha estallado otro escándalo similar.

Se conoció que el Team Rentería tomó la decisión de no realizar la Serie Intercontinental de béisbol por falta de aval del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC).

La principal razón

El Team Rentería USA organizador y promotor de la Serie Intercontinental de béisbol se permite informar que el evento programado para realizarse en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla del 26 de enero al primero de febrero ha sido cancelado por motivos ajenos a nuestra organización”, dice el comunicado.

Comunicado del Team Rentería. Foto: Prensa Team Rentería USA

Y agrega: “Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado todas su disposición para que la serie se llevara a cabo, no obstante el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC) emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo Fepcube, que es uno de los participantes”.



La organización del certamen advirtió que a las personas que compraron sus entradas se les hará la devolución del dinero.



Hace poco se tuvo que cancelar el Mundial de Kitesurf en el Atlántico, pues el gobierno de ese departamento no pudo cancelar los 2 mil millones de pesos que estaban pactados para la realización del evento, programado para disputarse del 29 de febrero al 4 de marzo del presente año.



