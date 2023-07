Astrid Rodríguez, Ministra del Deporte, le confirmó a EL TIEMPO que la idea es reabrir el laboratorio de control al dopaje de Bogotá, que fue suspendido en febrero del 2017.

Rodríguez señaló que el objetivo es que vuelva a funcionar, pues es importante para el deporte del país.

Lo que se sabe



“Cuando llegamos encontramos el convenio con la Universidad Nacional. Lleva tiempo suspendido, pero me reuní con la rectora y es importante que el laboratorio de abra”, dijo.



Y agregó: “AMA (Agencia Mundial Antidopaje) nos pone restricciones, pero tenemos unos equipos que son invaluables. Encontramos otra vía, la de la investigación, que podría darlos una posibilidad de dar un primer paso”.

Astrid Rodríguez. Foto: Ministerio del Deporte

El laboratorio fue desacreditado, según la AMA, por no superar el sistema de evaluación de calidad del organismo.



“Con la Universidad planteamos conceptos técnicos. Sabemos que la certificación es un tema fuerte desde el punto de vista económico. Además, hay que hacer eso por tiempos y hay restricciones”, aseguró Rodríguez.



El primero paso, según la Ministra, es que se tenga la opción de abrirlo con el fin de darle cabida al tema de la investigación.

Buenos pasos



“Es mucho más rápido. Mi interés abrir el laboratorio, que usemos los equipos, que se pueda investigar, es una vía para poder llegar a la certificación”, señaló la funcionaria.



“Ya hemos hablado con la delegada de la AMA y está en la mejor disposición, pero que hay una reglamentación, un protocolo y vamos a ver qué podemos hacer”, señaló.



María Isabel Urrutia, en lo poco que estuvo al frente de Mindeporte, decidió cerrar de forma definitiva el laboratorio y no insistir con su reapertura, algo contrario a la idea de Rodríguez.



“Los insumos cuestan mucho dinero. Me gustaría que se comenzara a abrir el laboratorio para la investigación. Me afana que abrirlo, me parece muy importante. Toca definir la vía económica, pero por lo menos es que me asusta el tema de los equipos, que con especializados, son importantes. Es clave que se usen los equipos y ojalá que se pase por la investigación y se llegue a la certificación”, sentenció.

EL TIEMPO conoció un documento en el que se confirma la idea de buscar la certificación, trámite que va paso a paso.

El proceso de acreditación del laboratorio de Control al Dopaje de Mindeporte avanza satisfactoriame. Foto: Ministerio del Deporte



“El Ministerio del Deporte firmó convenio con la Universidad Nacional de Colombia para delegar la dirección y administración del Laboratorio de Control al Dopaje de Colombia, lo que permite independizar al laboratorio de entes responsables del desarrollo deportivo, como lo es Mindeporte, y así continuar el proceso de fortalecimiento de las líneas de investigación”, se dice en el documento.



“ En desarrollo del convenio interadministrativo 893,suscrito entre las dos entidades, además de la resolución 179 de 2022, en el marco del siguiente objeto: “El MINISTERIO DEL DEPORTE conviene en delegar en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA su función y competencia a la cual refiere la Ley 1967 de 2019 en el artículo 4° numeral 19. “Dirigir y administrar el Laboratorio Control al Dopaje, el Centro de Alto Rendimiento en Altura del Ministerio del Deporte, el Centro de Servicios Biomédicos y los demás que se establezcan en desarrollo de su objeto”, en lo que corresponde exclusivamente al Laboratorio de Control al Dopaje para que esta la ejerza plenamente con todas las facultades y atribuciones que esta comporta, bajo los preceptos del buen servicio y función pública”.



Además, advierte que con ese acuerdo se avanza en el proceso de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).



“En esta fase, además, se busca fortalecer el Laboratorio, en asocio con el desarrollo de líneas de investigación, que conlleven a la potencialización del Laboratorio en el país. El Ministerio del Deporte comparte con la Universidad Nacional, continuar con la fase preoperativa del convenio, precisando que es de vital importancia se proceda con la modificación del plan de inversiones y la formulación de un plan de trabajo a corto plazo que permita la ejecución de los recursos transferidos en virtud del convenio”, se señaló.



