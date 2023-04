Los Juegos Nacionales del 2023 no es que estén embolatados porque se tienen que realizar, eso lo dice la ley, pero el tiempo apremia y los escenarios no están listos.

Baltazar Medina asumió la dirección de las justas y ya tienen otra cara, pero lo cierto es que, como siempre, la contrucción de los escenarios es el tema álgido.



Inquietudes



Es por eso que Astrid Rodríguez, la Ministra del Deporte, fue citada en el Congreso de la República a debate.



“Yo soy congresista de Gobierno y apoyo el cambio, pero no por eso voy a aplaudir el mal trabajo de algunos funcionarios. No podemos permitir más retrasos en los Juegos Nacionales", dijo el congresista Santiago Osorio.



Y agregó: "Hoy en día las justas deportivas están en peligro y el Ministerio no está totalmente comprometido con sacarlos adelante. Por ese motivo, vamos a exigirle a quien se le tenga que exigir y no vamos a permitir más silencio de esta cartera".



Rodríguez explicará en la Comisión Primera de la Cámara, en la que algunos de sus representantes como Piedad Correal, Alejandro García y Carolina Giraldo están inquietos con ese tema.

Iniciaron obras para el encuentro deportivo. Foto: Gobernación de Risaralda



Piden explicaciones de por qué se han demorado o hay retrasos en la contratación de las firmas interventoras y han preguntado qué medidas ha tomado Mindeportes.



Deportes