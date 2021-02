Programación deportiva para el lunes primero de febrero

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

3.40 p.m.: Primera B, Real Santander vs. Atlético

ESPN 2

3 p.m.: fútbol de España, Betis vs. Osasuna



MARCA CLARO

10 p.m.: fútbol de México, Club león vs. Atlético san Luis



ESPN +

8 a.m.: jornada del ATP de Adelaide



GOL TV

2 p.m.: fútbol de Portugal, Porto vs,. Río Ave

4:30 p.m.: Sporting vs. Benfica



NBA

canal 675

8 p.m.: Minnesota vs. Cleveland

10:30 p.m.: Sacramento vs. Nueva Orleans



Canal 676

8:30 p.m.: Memphis vs. San Antonio



Deportes