Tyson rechazó millonaria oferta para pelear con Holyfield

El exboxeador Mike Tyson rechazó una oferta para participar en un combate con Evander Holyfield, que ya era esperado con ansias por todos los aficionados a los cuadriláteros.

Tyson regresó en noviembre de 2020, con 54 años, para realizar una exhibición contra Roy Jones. Desde entonces se comenzó a hablar insistentemente de la trilogía contra Holyfield, con quien se enfrentó en legendarias peleas en la década del 90.



Al parecer los púgiles habían acordado personalmente el combate, pero la pelea se cayó.



"Pensamos que el trato estaba cerrado, pero se vino abajo cuando el equipo de Tyson rechazó todas las ofertas. Estuvimos negociando de buena fe mucho tiempo y parece que lo acabamos perdiendo", dijo Kris Lawrence, representante de Holyfield.

El agente reveló que la última oferta declinada por parte del equipo de 'Iron Mike' era de 25 millones de dólares.

El combate estaba proyectado para el fin de semana del 29 de mayo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tyson afirmó que haría más combates como el de Jones, mientras que Holyfield empezó a entrenar a la par con Tyson, pero todavía no ha regresado.



El tercer combate entre Mike Tyson, de 54 años, y Evander Holyfield, de 58 años, no se celebrará, de momento.



Tyson no quiere hacer ningún negocio con Triller, la empresa que organizaba el evento y que ya organizó el combate con Roy Jones Jr.



“Quiero que quede claro que no volveré a formar parte de Triller y no conozco a nadie de su empresa. Estoy asociado a Legends Only League y mi próximo partido será sólo con ellos”, escribió Tyson en Instagram.





DEPORTES

