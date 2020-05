Tyson se confiesa y revela por qué mordió en la oreja a Holyfield

El expugilista Mike Tyson contó por qué mordió al exboxeador Evander Holyfield en uno de los episodios más reprochables en la historia del boxeo.

Luego de trece años, Tyson, en una entrevista con el diario británico The Guardian, dijo que aquella noche del 28 de junio de 1997 se encontraba drogado.



“Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco”, dijo.



El hecho se presentó cuando se desarrollaba el tercer asalto y Mike, con la ceja sangrando, quedó abrazado con su rival y ahí le dio el mordisco.



El juez Mills Lane detuvo la pelea. A Tyson le suspendieron la licencia para pelear y lo multaron.



