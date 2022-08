Mike Tyson, alejado de los 'rings', sigue siendo noticia por cuenta de las anécdotas de su intrincada vida.

El boxeador, que pasó a la historia como más joven en conseguir un título mundial de los pesos pesados cuando el 22 de noviembre de 1986 ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick, con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días, se quitó los pocos tapujos que le quedan y habló de todo en 'The Pivot Podcast': escándalos, la cárcel, orgías y más.



"Impactante", dicen sus seguidores.



(No deje de leer: Video: aterrador desmayo de joven ciclista en la Vuelta a Colombia femenina 2022).

Primera pelea: por una paloma

Facebook Twitter Linkedin

Tyson en la pelea contra Holyfield, en el MGM Grand Garden Arena. Foto: AFP

“La primera pelea en mi vida fue a los 11 años, habían matado a mi paloma. Pero no sabía pelear, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Después de eso me encerraron en un lugar y conocí a un tipo que solía ser un entrenador. Él me presentó a alguien que resultó ser un gran entrenador, Cus D’Amato”, explicó Tyson sobre su primer combate no oficial.



“En ese momento, cuando conocía a Cus, yo ya sabía que iba ser campeón del mundo. Desde que nací, siempre lo supe. Cuando lo logré, siempre quise más, más y más, quería que el mundo esté a mis pies”, complementó en el pódcast en mención.



(Además: Serena Williams: la niña que creció en el tenis y la madre que ahora lo abandona).

Orgías y su 'primera vez'

Facebook Twitter Linkedin

"Hice todas estas cosas y, una vez que me presentaron a los hongos, toda mi vida cambió", dijo. Foto: AFP

“Tuve sexo por primera vez a los 16-17 años. Hasta esa edad solo me masturbaba. No tenía mujeres en ese momento, no había mujeres que me digan: ‘Oye, joven, ven aquí'. No había nadie que quisiera enseñarme, a los 13 años ya era un grandote en comparación con mis compañeros de clase”, comentó sobre su vida sexual.



“La primera vez fue a los 17 años y, sí, te vuelves adicto de inmediato al sexo. Pero si puedes sacrificar eso por algo glorioso, eso es disciplina. El cinturón de campeón era más importante que eso, así que sí, dejé de tener sexo por cinco años. Pero era un niño de 17, no sabía nada de las chicas, estaba asustado y siempre se burlaban de mi y me ponían apodos porque era muy grandote”.



“En mi primera orgía me contagie muchas enfermedades. Tuve mononucleosis, es como si sintieras un soplete en la boca”, concluyó.



(Le puede interesar: Egan Bernal calienta motores: esta sería su fecha de regreso a las competencias).

La 'alegría' en la cárcel

“Corría mucho, hacía mis ocho-nueve millas en círculos y a la noche corría cuatro horas en mi celda, en el lugar, o simplemente saltaba, sobre el concreto”, comentó Tyson sobre su rutina en la cárcel.



“Cuando entré estaba muerto de miedo, comía como un cerdo, tenía miedo. Yo soy una persona buena y allí dentro así fui también, traté a todos muy bien. Pasé los mejores tres años de mi vida en prisión. Tenía paz. Los millones de dólares no significan nada si no tienes paz, si no tienes esa estabilidad. Necesitas sanar, equilibrarte, dedicarte a tí mismo. Porque Dios te castiga dándote todo lo que quieres, a ver si puede manejarlo. Yo no pude manejarlo bien al principio, pero no me di por vencido y ahora sí lo he conseguido, aunque sigo aprendiendo”, añadió.



“Una vez golpeé a Don King. Fue por un problema de dinero, no estaba haciendo las cosas bien. Como lo quería, preferí golpear su trasero en lugar de llamar abogados. A veces necesitas tratar a tu familia como extraños para que la familia actúe como una familia”, reveló.

Más noticias

DEPORTES