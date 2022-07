Mike Tyson tiene un podcast, ‘Hotboxin’, y ha revelado varias intimidades de su vida personal y deportiva. En una de sus últimas apariciones, el exboxeador invitó a un terapeuta con quien habló de frente.

A sus 56 años, Tyson advirtió que cree que morirá muy pronto y dio sus explicaciones sobre ese pensamiento.



“Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara y digo ‘guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, que será muy pronto’”, indicó Tyson con voz melancólica.



Se sabe que ganó mucho dinero y que gran parte de su fortuna la despilfarró, pero sorprendió esta vez confesando que el dinero, hoy en día, poco le importa.



“El dinero no significa nada para mí”, declaró Tyson, quien tiene un negocio de la industria de cannabis.

Tyson en la pelea contra Holyfield, en el MGM Grand Garden Arena. Foto: AFP



“Siempre le digo a la gente: creen que el dinero los hará felices porque nunca antes han tenido dinero. Cuando tienes mucho dinero no puedes esperar que nadie te ame. ¿Cómo voy a confesarte mi amor cuando tienes 500 mil millones de dólares?”, indicó.



Y agregó: “El dinero te da la falsa sensación de seguridad. Crees que nada puede pasar. No crees que los bancos pueden colapsar. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad”.

Su pareja le habla al oído



Claro, dijo que el dinero sirve de alguna manera y que su pareja le dijo que lo necesitaba por seguridad.



“'¿Qué es la seguridad?’, le pregunté a ella. ‘No sé. Cuando pones dinero en tu banco y recibes un cheque cada semana y puedes vivir el resto de tu vida’, me dijo. ¿Eso es seguridad? ¿Eso significa que no contraerás una enfermedad, no puedes ser atropellado por un automóvil? ¿No puedes saltar de un puente? No sé. ¿Eso es seguridad? ¿Puede el dinero protegerte de eso?”, concluyó el exboxeador.



Y concluyó: “Tengo tanto miedo de ser tan violento. No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Yo soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. Ellos no creen que me odio”.





