Un espacio que se convirtió en un clásico para conocer parte de la vida de Mike Tyson. Desde hace un tiempo el excampeón mundial de los pesados le destina buena parte de su tiempo a su podcast, Hotboxin, al que invita a diferentes personalidades a charlar acerca de... todo. En sus última entrega, el ida y vuelta fue con el boxeador Stephen Fulton Jr. al que le contó cuáles fueron las peleas más difíciles de su carrera: “Yo siempre fui mi pelea más difícil...”

Y continuó: “[Razor] Ruddock, [Evander] Holyfield fueron grandes boxeadores. Lennox Lewis también. Yo veo a mis derrotas como mis mejores peleas también. Todo un proceso”.



(Marcelo se quiebra en llanto en su despedida del Real Madrid, video)

(¿Luis Díaz, preocupado por su futuro en Liverpool? Confirman gran fichaje)



Tyson recordó el combate del 28 de junio de 1997, cuando en el tercer asalto frente a Evander Holyfield le mordió la oreja a su rival, se generó un enorme escándalo y tiempo después hasta creó un producto para homenajear la insólita situación.



“Hice eso por el efecto de las drogas. Sólo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios. Pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que le hice, muy mal. Me volví como loco”, contó hace unos días.



En esta charla con Fulton Jr. también habló de un tema recurrente para él en este último tiempo: el consumo de marihuana. Explicó que cuando era profesional era “normal” el fumar, incluso, hasta contó que subió a pelear drogado: “En el 97 volví a fumar y no paré desde ese entonces. Yo fumaba en la época que peleaba. Busquen la pelea de Andrew Golota y Mike Tyson. Lo rompí todo y no me preparé para esa pelea. Era un imbécil”.



Ese combate quedó envuelto en un escándalo, porque poco tiempo después, la victoria de Tyson se anuló después de que diera positivo por uso de drogas.

¿Qué le costó?

Esto le costó que el combate fuera declarado nulo, que volviera a ser suspendido durante 90 días y una multa económica. Hace unos años, Iron Mike había bromeado con aquella pelea: “Solo fumé antes de un combate, en el de Golota… y no me afectó. Le hizo más efecto a él”, comentó Tyson entre risas durante una entrevista en el programa “The Dan Patrick Show” en 2018.



A pesar de las excentricidades que podía verse en la vida de Tyson en la época que era profesional, el excampeón mundial asegura que nada de eso era así: “Yo creo que era humilde en la época en la que les ganaba a todos. Tenía claro que no era Dios aunque la gente me lo decía. Sólo fui un negro callejero que fue bendecido, eso es todo. Ni más ni menos”.



Tyson regresó al ring en 2020 en una exhibición ante Roy Jones Jr. Si bien no le llueven las ofertas para volver a pelear, él asegura que sólo necesitaría 30 días para prepararse para enfrentar a cualquier posible oponente.



En las últimas semanas se habla que podría pelear ante el youtuber Logan Paul, aunque él se encarga de bajarle el precio a esa especulación.



“Nunca escuché nada sobre la pelea contra Jake Paul de nadie. Tenemos que conseguir más hombres, ojos azules, cabello rubio, esa mierda es muy cara, necesitamos conseguir más dinero. He estado fumando con Jake Paul y también tomé algunos hongos con él”, explicó Tyson en el New York Post, donde aseguró que para volver a subirse a un ring deberán pagarle 1.000 millones de dólares.



(Falcao García estará de regreso a Old Trafford)

(Piqué, con otro dolor de cabeza, pero ahora en el tema deportivo)



Deportes