Mike Tyson, el que fuera el más brutal de los pesos pesados del boxeo, pasa sus días como exboxeador, en medio de sus excentricidades.

Pero su último video sí que ha llamado la atención de sus fanáticos, y no precisamente por la brutalidad de sus golpes.



Tyson apareció en un divertido video disfrazado de abeja y con un singular baile que es furor en las redes sociales.



El video, publicado en su cuenta de Instagram, se ha hecho viral, pues no es normal ver al famoso Tyson en un rol tan particular.



Este momento hizo parte de una presentación en el programa Jimmy Kimmel Live, en el que hizo parte de los jueces en un concurso de ortografía. "Hermoso, me siento hermoso, hermoso", cantaba Mike.

El video de Tyson

