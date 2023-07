El ecuatoriano Miguel Grijalva y el peruano Martín Mollinedo iban a protagonizar una de las luchas más esperadas por el público que sintoniza la Fusion Fighting Championship. Sin embargo, nada salió como estaba planeado.

Grijalva, quien venía de ser campeón en Argentina del Samurái Fight House, en la categoría de los 70 kilogramos, se lesionó de manera insólita, antes de que el combate empezara.



Luchador se lesiona en la presentación de su pelea

UFC Foto: iStock

En plena presentación, el luchador ecuatoriano sufrió una lamentable lesión que le impidió pelear en la FFC 64.



En el video del momento, se le ve al joven luchador saltar en la antesala. Luego, aparece tendido en el suelo quejándose de dolor.



"Es algo insólito", comentó el relator del evento.



“Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, me preparé muy fuerte, entrené con anticipación, me dediqué a mi cuerpo para poder ganar esta pelea”, declaró Mollinedo, su rival.



¡INSÓLITO! Miguel Grijalva se lesionó al momento de ingresar al octógono previo al evento principal de la noche. 🇪🇨🤯#FFC64 pic.twitter.com/4nQyS8kv5A — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 21, 2023

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión de Miguel Grijalva.

*Con información de El Comercio, de Perú.

Del Grupo de Diarios de América (GDA).