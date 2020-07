'Teeth of the Dog' reabrió sus puertas con una figura

Con la presencia del golfista español Miguel Ángel Jiménez, Teeth oh the Dog, uno de los campos de golf más importantes de América Latina, reabrió sus puertas tras la cuarentena por la pandemia de covid-19.

Jiménez hizo una ronda de ensueño, con nueve birdies en su tarjeta, acompañado por su esposa, Susanne Styblo; de Gilles Gagnon, director emérito de golf de Casa de Campo, y el profesional del club, Robert Birtel.



(Le puede interesar: Rahm, el golfista que domó su carácter para ser el número 1 del mundo)



“Teeth of the Dog es una obra de arte, un ´masterpiece´ de Pete Dye. Es un campo que te exige desde el tee, hay que ubicar el tiro de salida en un sitio óptimo. Los greens no son muy grandes, tienen ondulaciones que te obligan a pegar golpes certeros. En definitiva, Teeth of the Dog te exige en cada golpe y debes dar lo máximo de ti para hacer un buen score”, explicó El Mecánico, una vez finalizada su ronda en una charla con Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo.

Casa de Campo Resort & Villas Foto: Oficina de prensa Casa de Campo Resort & Villas



Teeth of the Dog será la sede del primero de los grandes eventos de golf para aficionados post pandemia: la sexta edición del Pro-Am Latinoamérica que se disputará del 11 al 15 de agosto con la participación de profesionales y amateurs de la región.



El equipo campeón conducido por el pro venezolano Rafael Guerrero Lauría ya confirmó su participación en este torneo que forma parte del renovado calendario de golf de Casa de Campo.



(Lea también: El mundo del golf se solidariza con Camilo Villegas)



Casa de Campo implementó el programa “Casa Cares”, con estrictas medidas de prevención contra el contagio del coronavirus, con normas de bienestar y seguridad de salud que incluyen procedimientos concretos para asegurar que cada rincón del resort se mantenga con los más altos estándares de higiene y precaución.



DEPORTES

Con información de GMMG

Más noticias de Deportes