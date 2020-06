Miembros de la Unión Europea hacen una exigencia a eventos deportivos

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) coincidieron este martes en que velar por la salud de los atletas y de los ciudadanos es y será la prioridad a la hora de decidir cómo y cuándo pueden volver a celebrarse competiciones deportivas con público.

"Algunos Estados miembros abrirán las competiciones para los espectadores en junio, otros en julio y otros en agosto. La prioridad es la salud de los ciudadanos y los atletas. La situación epidemiológica marcará las medidas que se tomen", declaró en nombre del Consejo de la UE el secretario de Estado para el Deporte de Croacia, Tomislav Druzak.



El ministro croata, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, se expresó así al término de una videoconferencia de ministros europeos de Deporte en la que se intercambió información sobre las medidas tomadas en el sector por las distintas capitales.



"La fotografía amplia es que la mayoría de los deportes y competiciones de gran escala siguen cancelados o pospuestos hasta nuevo aviso. En algunos Estados miembros, donde la situación epidemiológica ha mejorado, se permiten algunas competiciones pero mayoritariamente sin espectadores", señaló.



La Bundesliga alemana retomó la competición a finales de mayo con los estadios vacíos y en España está previsto que la Liga de España reanude su actividad el 11 de junio, pero sin aficionados en las gradas, aunque el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha pedido que se le permita ocupar con aficionados un tercio del aforo de su estadio.



Es "clave" que la reanudación de los eventos atléticos se hagan en condiciones de seguridad desde la colaboración entre las autoridades sanitarias, científicas y deportivas, agregó Druzak.



Preguntado en particular por el Tour de Francia, una competición de alto valor simbólico y disputada al aire libre, el croata señaló que en la reunión no se abordó ninguna competición en concreto.



"Si la situación epidemiológica es buena, no veo ninguna razón por la que esta competición no deba de poder reabrirse, como otras competiciones", dijo sobre la ronda gala.



Por su parte, la comisaria europea responsable de Cultura y Deporte, Mariya Gabriel, coincidió con la visión de los Estados miembros en una materia como el Deporte, en la que las competencias recaen en los países de la UE y no en el Ejecutivo comunitario.



"La seguridad es nuestra primera preocupación y respetar las medidas de distanciamiento social es una de las principales medidas que todos los Estados miembros respetan", señaló.



La CE aprovechó para anunciar el lanzamiento de un estudio sobre el impacto de la covid-19 en el deporte, con el objetivo de poder presentarlo a final de agosto e intercambiar información sobre las mejores prácticas.



El estudio contribuirá a relanzar en el corto, medio y largo plazo el sector del deporte, cuya situación es "particularmente dramática", y hacerlo "más resiliente para cualquier crisis sanitaria futura".



EFE