Legendario Michael Phelps hace la confesión más dramática de su vida

Michael Phelps, uno de los símbolos del deporte mundial, ganador de 28 medallas en los Juegos Olímpicos, 23 oros, 3 platas y 2 bronces, también vivió momentos dramáticos fuera de las piscinas.

El legendario nadador estadounidense habló sobre los problemas mentales que tuvo a lo largo de su carrera y que lo llevaron a afrontar delicados episodios de depresión..



En el #WOBI del Fórum Empresarial Mundial en Madrid, Phelps habló de los graves problemas que vivió: "Ese año (2004, cuando empezaron sus problemas) ya tuve una depresión estacional. Después, en 2014, tuve la segunda depresión. No quería estar vivo. No comía, no bebía, me fui a un centro de recuperación. Estaba luchando por mi vida más de lo que la gente se puede imaginar", dijo respecto a sus fuertes depresiones.



"Estoy bien, pero sé que hay personas que tienen problemas de salud mental. Uno de cada 4 personas tienen un problema de salud mental y no lo dicen. Si todos conversásemos sobre esto, sería algo normalizado. Está claro que, con la pandemia, esta cuestión ha evolucionado. Si alguien se siente solo, como ha ocurrido durante la pandemia, es bueno que comparta sus emociones", señaló.

Michael Phelps: el histórico nadador, ganador de 23 medallas de oro en los Olímpicos, perdió el patrocinio de Kellog's luego de que se revelara su consumo de marihuana. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Phelps contó que incluso tuvo que internarse en un dentro para rehabilitarse. "Le mandé un mensaje a mi madre antes de entrar, le dije que estaba asustado y que no sabía qué hacer. No obtuve respuesta. Entré en el centro y casi no hablaba con nadie. Me costó varios días. Al tercero ya empecé a relacionarme más".



Además, aconsejó: "Es bueno tener 10-30 minutos para uno mismo, ir al gimnasio, hacer aquello que nos guste. Para mí fue muy difícil encontrarlo. Me comía las uñas, no sabía qué hacer".



Ahora Phelpes dice estar recuperado y se ofrece para ayudar a la gente. "Quiero ayudar a las personas que están luchando. Quiero salvar vidas. También pensé en suicidarme y quiero ayudar a esas personas. Hay luz al final del túnel. Hablar sobre estas cuestiones salvó mi vida. Quiero recordar a las personas que no están solas".



