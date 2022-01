Michael Phelps, quien indiscutiblemente es el mejor nadador de todos los tiempos, y ostenta además el rótulo del atleta olímpico más ganador de la historia, generó una nueva controversia recientemente, cuando se refirió a Lia Thomas, una joven nadadora transexual, quien compite en el circuito de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA).

“Creo que esto nos lleva nuevamente a los comités organizadores, porque tiene que ser un campo de juego nivelado. Eso es algo que todos necesitamos. Porque eso es lo que son los deportes. Para mí, no sé a dónde va a ir esto. No sé qué va a pasar”, comentó Phelps en diálogo con CNN.



Hizo énfasis en que Thomas, del equipo femenino de la Universidad de Pensilvania, no compitió en condiciones justas en toda su carrera y comparó la polémica de ahora con la que rodea el tema del dopaje.

El ganador de 13 medallas de oro en Juegos Olímpicos (tiene 28 preseas en total) agregó: “Todos deberíamos sentirnos cómodos con quienes somos en nuestra propia piel, pero creo que todos los deportes deberían jugarse en igualdad de condiciones"



Lia Thomas tiene 22 años y a lo largo de tres años compitió en los torneos masculinos, hasta 2019, cuando cambió de sexo.



Los estatutos de la NCAA tienen fijado que las atletas transgénero pueden competir como mujeres si han pasado por un proceso de supresión de testosterona de mínimo un año.



Desde su llegada a la rama femenina, Thomas superado una serie de marcas.

