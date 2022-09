Después de ser los pilares del que, para muchos, fue el mejor equipo de baloncesto de la historia, Chicago Bulls, los astros Michael Jordan y Scottie Pippen se han alejado de una manera que parece irremediable.

El documental que se publicó en la plataforma Netflix, The Last Dance, no le gustó para nada a Pippen, que se quejó del exceso de protagonismo de Jordan y de la forma como se minimizó al resto del plantel de la época gloriosa de los Bulls.

Here are the Bulls' Top 5 scorers of all time:



Michael Jordan: 29,277

Scottie Pippen: 15,123

Bob Love: 12,623

Luol Deng: 10,286

Jerry Sloan: 10,233#NBA #Bulls #Basketball pic.twitter.com/qDjHHo1Q1I — Fadeaway World (@FadeawayWorld) August 30, 2022



“Los últimos dos episodios, al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin darnos demasiada importancia ni a mí ni a mis compañeros. Ahora aquí estaba yo, en mis cincuenta y tantos, diecisiete años desde mi último partido, viéndonos ser degradados una vez más. Vivirlo la primera vez fue lo suficientemente insultante”, señaló Pippen.

Para Pippen, 'Jordan arruinó el baloncesto'



Pero Pippen fue mucho más lejos y lanzó una durísima frase contra Jordan, al que acusó de arruinar el baloncesto.



“En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó. Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él. Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros”, agregó Pippen.

La nueva causa de alejamiento entre Jordan y Pippen



Si faltaba un motivo para atizar la enemistad entre Jordan y Pippen, este llegó en el plano de lo sentimental: el portal TMZ reveló que la exesposa del segundo, Larsa Pippen, está saliendo con el hijo mayor de Michael, Marcus Jordan.



TMZ reveló imágenes en las que se ve a Larsa, de 48 años y a Marcus, de 31, juntos, en un restaurante japonés ubicado en Miami, llamado Zuma.



“Testigos oculares nos dicen que estuvieron allí durante unos 45 minutos y que no había signos evidentes de gestos de afecto en público entre ellos. Sin embargo, nuestras fuentes dicen que Larsa parecía estar tratando de mantener un perfil bajo y se puso un poco asustadiza cuando se dio cuenta de que la gente la había visto o estaba tomando fotos”, dice la versión de TMZ.

Al parecer, Larsa Pippen (ex de Scottie) estaría saliendo con un muchachito llamado Marcus Jordan.



Si, el hijo de Michael. pic.twitter.com/zskoqTXAZy — CLUTCH TIME ⏱ (@ClutchTimeArg) September 5, 2022

No es la primera vez que se ve a la exesposa de Pippen relacionada con personajes de la NBA. En algún momento se habló de una posible relación con Bronny James, hijo de LeBron James, algo que fue desmentido por el entorno de este último.



También se habló hace algunos meses de que Larsa estaba saliendo con Malik Beasley, jugador de Minnesota Timberwolves.



DEPORTES