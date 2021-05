Michael Jordan reveló los últimos mensajes que le envió a Kobe Bryant

Entre el 13 y el 15 de mayo se realizará, en el Salón de la Fama de la NBA, la ceremonia para honrar al fallecido basquetbolista Kobe Bryant.



Según un comunicado por parte de los organizadores, el presentador de la ceremonia será la leyenda Michel Jordan.



El icónico jugador fue mentor, confidente y amigo cercano de la ‘Mamba negra’. En una entrevista que concedió a ‘Espn’, Jordan dio varios detalles sobre su relación con Bryant.



“Al principio pensaba que podría estar un poco nervioso por presentar el memorial, pero luego me di cuenta de que no voy a estar nervioso por mostrar emociones por alguien a quien amaba absolutamente. Ese es mi lado humano: la gente tiende a olvidar que tengo uno", declaró.



Bryant, de 41 años, se había adaptado perfectamente a su retiro del baloncesto, pues se enfocó en pasar más tiempo con su esposa Vanessa, sus cuatro hijas y otros proyectos personales.



Michael Jordan contó que no puede borrar el número de Kobe de su teléfono.



El sábado, Kobe entrará al HoF y será presentado por MJ. pic.twitter.com/UMEv1RYIic — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) May 12, 2021

"Estaba tan feliz, lo estaba haciendo tan bien", explicó Jordan.



El exjugador de la NBA contó que tenía guardada la última conversación que sostuvo con Bryant unos días antes de la trágica muerte.



Los textos tienen fecha del 8 de diciembre de 2019. "Este tequila es increíble", escribió Kobe, refiriéndose al Cincoro Tequila de Jordan, cuya botella le fue enviada en el lanzamiento.

"Gracias, mi hermano", respondió Jordan.



"Sí, señor. ¿La familia está bien?" Kobe respondió.



"Todo bien. ¿y la tuya?"



"Todo está bien."



Justo ahí decidió comenzar a bromear, pues "él estaba realmente interesado en entrenar a Gigi (su hija, quien también falleció en el accidente)", explica MJ, "así que le dije: Felices vacaciones, y espero ponernos al día pronto. ¡¿¡¿Entrenador Kobe ??!".



"Ah, para ti también. Oiga, entrenador, estoy sentado en la banca en este momento y estamos arrasando con este equipo. 45-8", respondió Kobe a modo de broma.

Faltan 8 días para que #KobeBryant entre al salón de la fama del basket @Hoophall Michael Jordan será el encargado de darle un gran homenaje. #MambaPorSiempre 💛💜 pic.twitter.com/EQglJacWEi — LAKERS MÉXICO 🇲🇽 (@LakersMX) May 7, 2021

Once días después de ese intercambio, Bryant se enteró de que había sido nominado oficialmente para el Salón de la Fama como participante en la primera votación. Cuarenta y nueve días después sucedió el trágico accidente de helicóptero.



Jordan comentó que "no sé por qué, pero no puedo borrarlo".



El icono del baloncesto fue uno de los más afectados tras la muerte Bryant. En el funeral dijo, entre lágrimas, “cuando Kobe murió, una parte de mí se fue con él".



En la ceremonia también se les rendirá homenaje a Tim Duncan y Kevin Garnett.



