La derrota más grande de Jordan que no se conoció en The last dance

The last dance (El último baile), sin duda ha sido el producto deportivo de más impacto en el mundo durante la pandemia. Millones de personas han conocido por fin al auténtico Michael Jordan. Un tipo peculiar. Exigente, estricto, riguroso hasta el extremo con sus compañeros. Una joya en el parquet, pero difícil de aguantar en el día a día.

Ganaba títulos a cambio de un régimen de exigencia severa a todo el equipo. Era un líder ambicioso. Un líder para estudiar en Escuela de Negocios. Desde la jerarquía de sentirse el mejor, exprimió a todo el equipo de los Bulls de Chicago.



Incluido su socio Scottie Pippen. Sacó lo mejor, el mejor zumo a todos. Jordan era el número uno y en cada entrenamiento, según ilustra su documental, él era una mosca cojonera para sus compañeros.



Michael Jordan siempre buscó la excelencia. Es la obligación de los más grandes. Dar ejemplo, elevar el nivel de intensidad. No permitía un segundo de relax. Ni siquiera cuando rodó Space Jam, la película de dibujos animados de la Warner.



El gran acierto del documental es devolver la credibilidad al periodismo. The last dance no es un publirreportaje. El género del reportaje es algo muy serio que se estudia en las Facultades de Periodismo. A veces se manosea y se confunde.



Michael Jordan podía haberse prestado a un perfil narciso, a presumir del clásico ¡qué guapo soy y qué tipo tengo¡ y pasar por las cámaras del director Jason Hehir pidiendo un masaje por la espalda. Pero no. No quiso replicar lo que las celebrities cuentan en sus redes sociales, herramientas promocionales.



Sin embargo, y aunque este documental mostró todo el éxito de un Jordan casi perfecto, no contó lo que fue una de sus frustraciones más grandes casi 17 años después de ese título tan bien retratado con los Bulls de Chicago.



Juanita Vanoy, su exesposa, fue capaz de desestabilizar al mejor jugador en la historia de la NBA, algo que parecía ser imposible, pero que ella logró en medio de un doloroso divorcio. Fueron 17 años (1989-2006) que se le esfumaron entre las manos a Jordan, como cuando le robaban un balón de forma sorpresiva.



El 2 de septiembre de 1989 se casaron en Las Vegas, con Juanita ya embarazada de Jeffrey, el primero de sus hijos. Durante los siguientes 13 años todo parecía una luna de miel hasta llegar a aumentar el número de la familia con los nacimientos de Marcus y Jasmine.



En el 2002 ya la tormenta comenzaba a tocar sus puertas y, aunque comenzaron procesos para el divorcio, este no se consumó sino unos años más tarde, cuando todo se hizo oficial y Juanita recibió 168 millones de dólares y una mansión en Chicago de 745 metros cuadrados con todo tipo de lujos.



