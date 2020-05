TBT El día que Mike Tyson casi se va los golpes con Michael Jordan

Eran el final de los años 80's. Para ser más exacto, en el calendario maraca diciembre de 1988. El mundo del deporte estaba eclipsado por dos hombres, dos leyendas. Mike Tyson representaba el boxeo con su feroz estilo y Michael Jordan era el abanderado del baloncesto con un juego mágico.

Ambos estaban encargados de congregar multitudes. Tyson tenía una derecha potente, tumbaba a cualquiera. Ya era el mejor boxeador del momento. Tenía un récord de 35 peleas ganadas en 35 presentaciones y 32 de ellas por nocaut. Eso sumada a los cinturones de Consejo Mundial de Boxeo, dela Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. Era toda una máquina.

Tyson tenía una personalidad que no gustaba a muchas personas. En su mirada siempre mostraba ese fuego interno con el que subía al escenario a demostrar que no solo iba a competir, sino que su mentalidad solo estaba para ganar. Era temible, su sola presencia intimidaba.



Por su parte, Jordan, era figura con Bulls de Chicago. No fue el mejor momento de su carrera con este quinteto, pero su magia, a los 25 años, ya estaba reluciendo. Todos los ojos estaban puestos en él, sin importar

Pero hay que volver a ese diciembre de 1988. La exestrella de la NFL Richard Dent organizó una fiesta por su cumpleaños en la que coincidieron en un restaurante varias de las más grandes personalidades del deporte estadounidense. Obviamente no podían faltar Tyson y Jordan.



Lo que nadie sabía, en medio de festejo, licor, comida y muchas sonrisas, es que el encuentro entre el boxeador y el basquetbolista pudo haber terminado en una gran golpiza para el jugador entonces de los Bulls.



"Mike estaba sentado allí con su bebida preferida, un Long Island Tea”, narró el promotor del boxeador Rory Holloway en su libro Domando a la bestia: la historia no contada de Mike Tyson. En su mirada había solo una persona, como si fuera un rival, una presa que quería despedazar en el cuadrilátero: Michael Jordan.

La razón de este estado de furia en del púgil tenía nombre y apellido: Robin Givens, con quien estaba afrontando un complicado divorcio, luego de que las cosas no funcionaran entre ambos y tuvieran muchas diferencias. “Cuando Tyson bebe saca sus verdaderos sentimientos”, añadía Holloway.



Antes de comenzar su relación con Tyson, Robin Givens había tenido una cita con Jordan sin que tuviera una gran trascendencia entre ambos. En realidad solo fue una salida, pero para Mike, con unos licores en la cabeza, fue mucho más.



De repente, Tyson fue caminando a la mesa en la que estaba Jordan junto a Don King, Mike Ditka (entrenador de los Chicago Bears de la NFL) y el cumpleañero Richard Dent.

“Eh, tú, ¿crees que soy estúpido? Sé que estuviste con mi mujer”, le dijo a Jordan.

La estrella de Bulls no quiso darle mucha importancia y muchos de ellos intentaron cambiar el tema y buscar cómo desviar la atención a un posible incidente. "Fue un circo, de verdad, esa noche. Don King tratando de cambiar de tema. Yo y John Horne tratando de retener a Mike, mientras él le decía a todos que iba a reventar el culo de Jordan, y Jordan estaba vestido bien como siempre y no podía salir de allí lo suficientemente rápido", relató Holloway.



El incidente se supo controlar y Jordan no terminó siendo el saco de boxeo de Tyson, aunque sí tuvo miedo por algún momento. "Jordan se quedó como si hubiese visto un fantasma, no quería saber nada de eso. Es obvio que quería levantarse y salir corriendo de allí”, reseñó Hollaway.



Aunque en el 2015, Mike Ditka aseguró que Jordan nunca se iba a meter en ninguna pelea, pese a las palabras de Tyson. “Fue una tontería. Michael no se iba a meter en un altercado con nadie. Es un chico de clase. En primer lugar, la cosa más estúpida del mundo es el alcohol, cuando bebes, aveces tienes la boca abierta. Eso fue probablemente lo que sucedió”.



