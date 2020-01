El emotivo mensaje de LeBron James por la muerte de Kobe Bryant

El actual jugador de Los Ángeles Lakers, de la NBA, LeBron James, excompañero de Kobe Bryant, le escribió una carta a su amigo fallecido, tras el accidente aéreo que acabo con su vida el pasado domingo.

La carta, que comienza con un "No estoy listo, pero aquí voy", fue publicada en las redes sociales de James, más conocido como 'King James'.



“Estoy aquí sentado, intentando escribir algo para esta publicación y cada vez que lo intento empiezo a llorar de nuevo, solo de pensar en ti, en mi sobrina Gigi y en esa amistad y hermandad que teníamos", continúa.

En el escrito, el basquetbolista de Lakers cuenta que escuchó por última vez la voz de Bryant el domingo por la mañana, antes de regresar a Los Ángeles desde Filadelfia.



"Ni en millones de años hubiera podido imaginar que esa sería nuestra última conversación", escribió.

El texto, en Instagram, está acompañado por fotografías de los dos y, con apenas 10 horas de su publicación, tenía más de 11 millones de 'likes'.



"¡Qué mierda! ¡Estoy con el corazón roto y devastado, hermano! Te quiero, hermano. Mi corazón está con Vanessa (su esposa) y los niños. Te prometo que continuaré con tu legado", fue quizá el mensaje más emotivo.



James expresó que, para la 'Nación Laker', Bryant significa mucho y será su responsabilidad seguir adelante. Además, le pidió que le enviara "fuerza desde el paraíso y cuida de mí. Hay tantas cosas que me gustaría decir, pero sencillamente no puedo hacerlo ahora mismo porque no lo asimilo. ¡Hasta que volvamos a vernos, hermano!", terminó.



La muerte de Kobe Bryant sacudió al mundo el domingo 26 de enero de 2020, en un accidente de helicóptero en el que también perecieron su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas, también del mundo del deporte.

Recientemente, el diario 'Daily Mail' reveló que el helicóptero en el que viajaban había recibido autorización especial para volar en condiciones de niebla, "lo suficientemente peligrosas como para que las agencias de policía locales pusieran en tierra sus helicópteros", escribió el medio.



Con el paso de los días se conocerá más sobre las razones exactas de la tragedia.

