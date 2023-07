La organización de la media maratón de Bogotá (mmB) presentó los accesos y horarios que se deben tener en cuenta para el domingo 30 de julio, tanto para corredores, como para acompañantes y familiares.

El ingreso al parque estará abierto de forma habitual desde las 6:00 a.m.; luego de ingresar al parque, los 38.000 atletas inscritos deben dirigirse a los filtros para acceso de corredores, los cuales les permitirán la entrada a la zona de calentamiento después de las 6:30 a.m., para ello es necesario portar el número de competencia.



Los acompañantes y espectadores en general que quieran ingresar a la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar para reencontrarse con los corredores, solo lo podrán hacer después de las 10:30 de la mañana.



Estos serán los únicos accesos por los cuales pueden ingresar atletas y espectadores a la zona de calentamiento de la media maratón de Bogotá, el próximo 30 de julio: Puerta de ingreso Avenida 68 con Calle 53, Puerta de ingreso Puente peatonal (Av.68 frente a la UDS) y Puerta de ingreso Av. 68 Calle 63.



Los corredores en silla de ruedas cuentan con un acceso exclusivo para la salida, se trata de la esquina de la calle 53 con carrera 60.

Atletas en la Media Maratón de Bogotá Foto: Néstor Gómez - Archivo EL TIEMPO

La organización recomienda el uso del SITP o Transmilenio, donde las estaciones más cercanas a la zona de concentración son: Salitre - El Greco, CAN y El Tiempo Maloka.

Recomendaciones

Si su objetivo en la carrera no es superar la marca, ni correr más rápido que en años anteriores, utilice el carril del lado derecho de la vía para darle paso a los atletas que tienen un objetivo competitivo.



Durante el recorrido y una vez recibida la hidratación, los vasos y bolsas desocupadas deben ir a los costados de la vía, ya que pueden convertirse en obstáculos peligrosos para los corredores, la organización del evento dispondrá de personal de aseo en cada Isla de Servicio para la recolección de basura.



Tenga en cuenta que las vías por donde circulará la carrera estarán disponibles únicamente así:



· 21 KM: entre las 9:30 a.m. y la 1:00 p.m.

· 10 KM: entre las 10:30 a.m. y la 1:00 p.m.

Una vez cumplido este horario, las vías serán habilitadas para el tránsito normal de los vehículos, progresivamente, es decir, con la cola de carrera se irá habilitando el paso vehicular por tanto los corredores que se encuentren transitando fuera de estos horarios tendrán que continuar su recorrido por los andenes aledaños.

¿Cómo identificar tu Acceso al Carril de salida?

Si tienes alguna duda respecto a donde ir o en que categoría te encuentras; ubica el pasacalle del mismo color de tu número de competencia e ingresa al carril de salida.



21K:

DE: 1:00:00 a 1:44:59 ACCESO COLOR AZUL OSCURO

DE: 1:45:00 a 1:59:59 ACCESO COLOR MORADO

DE: 2:00:00 a 2:14:59 ACCESO COLOR NARANJA

MÁS DE 2:15:00 ACCESO COLOR ROJO



10K:

ABIERTA DE 20 A 39 AÑOS: ACCESO COLOR AZUL OSCURO

VETERANOS DE 40 A 49 AÑOS: ACCESO COLOR MORADO

MENORES DE 14 A 17 AÑOS: COLOR NARANJA

JUVENIL DE 18 A 19 AÑOS: COLOR NARANJA

PLUS 50 AÑOS O MÁS: COLOR ROJO

Tola Tamirat fue el ganador de la Media Maratón de Bogotá en 2019. Foto: Tomada de Twitter: @rickyfarue



Artículos permitidos y prohibidos en la competencia:

Ítems prohibidos el día de la carrera



· Bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas de cualquier tipo. Armas, objetos cortopunzantes, materiales inflamables, u otros ítems que se puedan usar como arma y/o potencialmente peligrosos.



· Dispositivos aéreos, drones, globos inflados con helio, y objetos que obstaculicen la visión de los demás atletas.



· Empaques largos, así como maletas de viaje, sábanas, tiendas de campaña, mesas, o sillas de cualquier tipo.



· Contenedores de vidrio y cualquier otro elemento publicitario de marcas que no se encuentren como patrocinadoras del evento ni aprobadas por la organización.



Ítems permitidos el día de la carrera



Canguros con botellas plásticas. Botellas plásticas de mano. Banderas (mientras su uso no obstaculice la visión de los demás corredores. Cámaras de acción y celulares.



Al cruzar la meta diríjase hacia la zona de concentración ubicada en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar.



Zona de vuelta a la calma: ubicada en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, allí encontrará hidratación, y sesiones de estiramiento y relajación.



Entrega de medallas: atienda las instrucciones de los guías en el corredor de llegada, lo dirigirán hacia la zona de entrega de medallas, el carril del costado derecho recibirá los atletas que corrieron 21k y el carril del costado izquierdo a los corredores de 10k. Identifique con anticipación a cuál debe acceder.



Los servicios en el área de meta y la zona de concentración estarán habilitados únicamente hasta la 1:00 p.m.



Consulta de resultados oficiales y certificados de competencia a partir de las 3:00 p.m. del domingo 30 de julio ingresando a www.mediamaratonbogota.com



Servicio de Guardarropa



Al costado occidental de la plazoleta, encontrará el guardarropa ENVÍA. La carpa estará ubicada en la zona verde occidental de la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar.



Las bolsas que no sean reclamadas antes de las 2:00 p.m. del día de la carrera, serán trasladadas a las oficinas de Correcaminos de Colombia (Calle 86B # 15-22 oficina 301). Sus objetos permanecerán hasta el 16 de agosto de 2023, día en el cual serán donados a una entidad de beneficencia. Recomendamos revisar que su bolsa esté marcada con su número de competencia y no guardar objetos de valor dentro del guardarropa, ya que la organización no se hace responsable por ningún tipo de pérdida en el servicio de guardarropa.



Se recomienda llegar al parque Metropolitano Simón Bolívar en transporte público. Sin embargo, a continuación, enumeramos los parqueaderos públicos aledaños al epicentro de la media maratón de Bogotá 2023:



· Bolera El Salitre: Calle 63 # 68-99.

· Compensar Avenida 68: Avenida 68 # 49A – 47.

· Gran Estación: Carrera 64 # 24 47.

· Estadio: Calle 57ª #35 – 93.



Puntos de encuentro:



Los puntos de encuentro son elementos de señalización, compuestos por letras del abecedario que se ubican en los postes del costado oriental de la Plaza de eventos del Parque Simón Bolívar, le permitirán a los corredores y sus familiares reunirse, bien sea por las letras por la cual empieza su apellido o el nombre de su equipo.



