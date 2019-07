Lilesa y Chepngetich, favoritos en la edición 20 de la media maratón

Hace 20 años se trajo la idea a Bogotá de que había que hacer una carrera y cerrar algunas calles de la ciudad para que todo girara en torno a una competencia de atletismo. En ese entonces sonó loco, quizás algo descabellado, pero si se hacía en las grandes ciudades por qué no se podía en la capital del país. Esa ‘locura’ deportiva ha tenido una consolidación y crecimiento deportivo vertiginoso que hoy lleva a que se celebre la edición número 20 de la media maratón de Bogotá.

En el primer año se decidió aplicar por el Sello de Oro (Gold Label), reservado únicamente a las competiciones de calle que cumplen con altos niveles de calidad. No dieron plata, ni bronce; de entrada se inició con el pie derecho, pues se obtuvo la distinción de oro. Lo fácil no es llegar, es mantenerse. Con la organización y el nivel demostrado, se puede afirmar que la carrera se ha consolidado durante este tiempo.



La fila era larga, no era una convención de cómics o una feria del hogar, en el centro internacional de negocios Corferias; las personas esperaron pacientemente su turno para inscribirse a la media maratón. Ni el sol picante de Bogotá, que quemó sobre el mediodía en los días previos a la competición, ni el horario laboral o de almuerzo impidió que más de 40.000 corredores sacaran su esfero, llenaran el formulario y se inscribieran en la carrera.

El recorrido será de 21 kilómetros para los atletas profesionales y de 10 kilómetros para los aficionados. La partida se dará cuando el reloj marque las 9: 30 a. m de este domingo., y los primeros pasos de la carrera 21K Porvenir estarán en marcha. Una hora más tarde saldrá la Carrera 10K Jumbo - Metro. Los atletas etíopes y kenianos parten como los favoritos, pero el gran ganador será el público colombiano, que podrá ver una carrera que es considerada una de las mejores del atletismo mundial.

Una nómina de lujo

“Les puedo decir que este año tendremos la mejor media maratón del mundo. Contaremos con 11 corredores que han ganado campeonatos de la IAAF y estarán tres medallistas de los Olímpicos de Río 2016”, afirmó Luis Felipe Posso, uno de los organizadores de la carrera.

Geoffrey Mutai tiene el récord de mejor tiempo en la media maratón de Bogotá con 1:02:20 en 2011. Foto: Archivo ETCE

En la lista de los candidatos en la rama masculina está Feyisa Lilesa, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ya ganó en la media maratón en Bogotá con un tiempo 1:04:30 en 2017. “Mi expectativa es correr muy fuerte y desafiarme lo más que pueda. Quiero superar lo que ya hice en Bogotá”, le dijo Lilesa a EL TIEMPO.



En cuanto a la categoría femenina, Ruth Chepngetich, quien este año ha corrido 1:05:30 en media maratón, sostuvo que “tratará de hacer lo mejor posible. Espero poder tener un tiempo aproximado de 1:07:00”.



Miguel Amador y Kellys Arias, del equipo Porvenir Colombia, serán las cartas colombianas para estar en el top 10. “No es fácil poder estar en las 10 primeras posiciones. Estoy preparada, retomando tras mi lesión –fractura por estrés– y feliz de competir en casa”, comentó Arias.



JULIO MONTENEGRO T.

Redactor de Deportes

@julio13m