Un caso insólito se ha hecho viral en las redes sociales de España, luego de que un participante de la Media Maratón de Alcudia no quisiera pasar la meta rápidamente. El hombre llegó sobrado de tiempo y decidió esperar un rato.



Luis Agustín Escriche es el nombre del competidor. En el video que se ha difundido en redes aparece corriendo hacia el lazo que marca el final de la carrera. Sin embargo, al llegar se queda parado mirando su reloj.



(Siga leyendo: Media Maratón de Bogotá: Edwin Soi y Angela Tanui, campeones).

Al ver sus acciones, el público se quedó estupefacto y le pidió que cruzara la meta. Incluso el anunciador que estaba comentando el recorrido, le recomendó por los altavoces que pasara para declararlo ganador.



Los segundos pasaban y Escriche aprovechaba para estirarse, tomar un respiro y contar los segundos precisos. A pesar de los gritos de los espectadores, se mantuvo inmóvil y sin ningún competidor cercano a la vista para arrebatarle el primer puesto.



"Cruza la meta, crúzala. No sabemos exactamente por qué no cruza la meta, pero ahí está", señaló el comentarista.



Finalmente, luego de 30 segundos, el corredor cruzó la meta con una marca registrada de tiempo de 1 hora, 8 minutos y 45 segundos. En la competencia participaron 769 personas.



(Más: Media Maratón de Bogotá: los secretos de la favorita Angela Tanui).

Una de las imágenes curiosas del fin de semana:



🇪🇸 Luis Agustín Escriche se para antes de cruzar la meta de la Media Maratón de Alcudia para no batir el récord de la prueba por mucho tiempo



ℹ️ El premio extra son 150€ y quiere volver a batirlo en 2023 pic.twitter.com/7ArDWyJmpI — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) October 3, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Luis Agustín Escriche en una competencia en Brasil hace unas semanas. Foto: Instagram: @uisagustine

¿Por qué lo hizo?

El atleta profesional se hizo famoso tras la publicación del video de la competencia. En redes sociales, muchos le preguntaron qué lo motivó a no cruzar la meta de una y Escriche reveló la verdad en una entrevista de Instagram.



(También: Así fue la última y conmovedora entrevista de Luis Quiñones antes de pelea final).



Según lo que dijo, decidió quedarse esperando para poder batir el récord nuevamente el próximo año. Al competidor que supere las marcas pasadas, se le otorga un premio de 150 euros adicionales. Escriche dejó esperar unos segundos para que no se le complique tanto hacerlo en la edición de 2023.



“Era una carrera que estaba corriendo con el objetivo de prepararse para otras competencias. En el kilómetro 12 ya estaba solo y me propuse batir el récord de la prueba, pero no en exceso para volver a ganarla al siguiente año. Por eso, esperé unos segundos antes de cruzar la meta”, explicó el corredor.



El caso ha generado polémica entre los internautas porque algunos consideran que fue un acto “poco ético’ y nada profesional por parte del deportista. El video ya tiene más de 360 mil reproducciones y ha generado miles de comentarios en redes.

Más noticias

Programación deportiva para el lunes 3 de octubre

Colombia se despidió sin victorias del Mundial de voleibol femenino

Escándalo de bolas chinas anales se descontrola: autoridades entran en escena

¿Se debe prohibir el boxeo? El debate que reabrió la muerte de Luis Quiñones

Tendencias EL TIEMPO