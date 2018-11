Listos para la Media Maratón de Sopó

Porque lo bueno se repite, el próximo 2 de diciembre se llevará a cabo la tercera edición de la Media Maratón de Sopó, competencia que se ganó un espacio entre los runners amantes de las largas distancias, gracias a su organización, el kit y el recorrido.

La Media Maratón Padre Jesús de la Piedra tendrá también la distancia de 10 kilómetros, para quienes no quieren dejar pasar la oportunidad de disfrutar de un gran evento, pero que aún no tienen la preparación para medírsele a los 21 kilómetros.



La distancia de 10 kilómetros la pueden hacer los atletas de las categorías condición de discapacidad, menores, abierta, máster y plus, mientras que la de los 21 km será solo para abierta, máster y plus. También habrá un recorrido por las calles del municipio, para los niños de preinfantil e infantil.



Como ya es característico en la Media Maratón de Sopó, el kit es quizás el mejor que se entrega en las diferentes carreras del país, pues incluye camiseta, chip de competencia, gel energético y termo para hidratación, entre otros obsequios.



Las inscripciones estarán disponibles hasta el 28 de noviembre y tienen un valor de 70.000 pesos, para las categorías menores, abierta, máster y plus, ya que los preinfantiles e infantiles no pagarán.



Estas se pueden en la web http://sopo-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Inscripcion-Media-Maraton.aspx#go y hacer el pago en la cuenta de ahorros 893-831984-38 de Bancolombia, a nombre de Media Maratón Padre de Jesús.



Los sopeños se pueden inscribir en la Secretaria de Recreación y Deportes, los miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 m. y los sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., a partir de este sábado 10 de noviembre y hasta el sábado 24, con el profesor Diego Martínez. Los locales no pagan inscripción, pero cada participante deberá certificar la residencia a través de recibos de servicios públicos, predial o Sisbén.



Para mayor información sobre las inscripciones se pueden comunicar en los teléfonos (1) 8572746 o 317 5102276, o escribir a mediamaratonsopo@gmail.com



Con información de la oficina de prensa