Ultraman colombiano logró su objetivo

Mauricio Salazar, el ultraman colombiano conquistó el Reto Nevados Smarfit y logró para Colombia el World Guinness Record al convertirse en el primer ser humano en realizar el triatlón sprint a mayor altitud promedio del mundo.

El 3 de noviembre de 2021 quedará inscrito en el libro de los WORLD GUINNESS RECORDS como el día en el que un colombiano Mauricio Salazar Rodríguez, el ultraman colombiano, realizó el triatlón sprint a mayor altitud promedio del mundo, convirtiéndose en el primer ser humano del planeta en lograr tal hazaña y anotándose de paso la conquista de su cuarto reto de ultra distancia de cinco propuestos: el Reto Nevados Smarfit.



Le puede interesar: (Falcao, un tigre suelto de regreso en Madrid)



Una proeza con la cual el atleta confirmó su filosofía “renhacer” de que las personas comunes si se lo proponen también pueden lograr cosas extraordinarias, desafiando sus propios límites y sirviendo de inspiración para otras y en esta ocasión lo hizo con un objetivo adicional y fue brindar un homenaje a la tenacidad que caracteriza a los colombianos y que se demostró con hechos en época de pandemia.

Su hazaña, paso a paso



El ultraman consiguió el récod mundial tras nadar 750 metros en la Laguna del Otún a 4.000 m.s.n.m. con una temperatura inferior a los cinco grados centígrados; recorrer 20 km en bicicleta de montaña sobre un trayecto completamente hostil y ascender trotando, 5.2 km hasta la cima del Nevado Santa Isabel rozando los 5.000 m.s.n.m. con vientos en contra de hasta 50 km/h, en la zona del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado en el corazón del Eje Cafetero de Colombia, para lo cual invirtió un tiempo de 6 horas y 58 minutos.





“Estoy muy feliz de poder establecer un World Guinness Record para Colombia y hacerlo en un parque nacional natural de los más emblemáticos es aún más emocionante. Fue una semana de mucha tensión porque los pronósticos del clima no eran los mejores, llovió mucho la noche anterior; la mañana estuvo despejada lo cual nos ayudó en el nado, pues lo pude hacer sin lluvia aunque con temperatura por debajo de los 5 °C, pero nos dificultó mucho el segmento de ciclismo porque el trayecto estaba en muy mal estado, mucha trocha, rocas, pantanos, lo cual hacía muy exigentes las subidas porque me fatigaba demasiado las piernas y en la bajada había muchas posibilidades de caída por esas mismas condiciones, lo cual me generaba un estrés muy grande”, dijo.



Para lograr esta conquista Mauricio trabajó mucho y se preparó durante más de dos años: inició en 2019 en Polonia, a donde viajó para hacer un campamento de entrenamiento en frío extremo con Wim Hof (el iceman), en el cual realizó actividades como ascender a montañas nevadas a temperaturas de -15 y -17 °C en bermudas y sin camiseta y sumergirse en aguas glaciares, entre otras.



Luego viajó a Boston, E.E.U.U. en donde realizó rutinas de annea en aguas gélidas, y natación sin traje de neopreno (como él siempre lo prefiere) a temperaturas extremas (- 6 y - 8 °C).



Posteriormente el entrenamiento consistió en desafiar la altura, el frío y las condiciones hostiles de la zona del nevado de Santa Isabel en donde realizó el reto por lo cual se sumergió en ella durante semanas con el fin de que su cuerpo lograra adaptarse a ese entorno y observar cómo funcionaba en esas condiciones, hasta evolucionar haciendo un primer reconocimiento del terreno avanzando hasta el borde del glaciar y experimentar una cantidad de sensaciones que debió aprender a manejar para mejorar sus tiempos.



Le puede interesar: (El poderoso Newcastle tiene en la mira a un colombiano)



Deportes