Mauricio Henao es un instructor colombiano que tiene 41 años y 20 de experiencia enseñando el golf. Pero ahora aplica las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar no solo a los profesionales, sino a quien quiera mejorar su desempeño en este deporte.

Henao trabaja ahora en el campo público de la Federación Colombiana de Golf, en el Centro de Alto Rendimiento, aplicando los últimos avances, y se perfila como el sucesor de Jorge Mesa, el instructor colombiano más importante de los últimos tiempos, quien se fue a trabajar a Estados Unidos.

Se ha convertido en una autoridad en cuanto al manejo de dos herramientas que son cada vez más populares en el mundo del golf, unidas a una serie de cámaras de alta velocidad y a un servidor que le ayuda a detectar en qué se puede mejorar el juego de cada alumno.



“Hoy en día se utiliza una muletilla en el mundo, que es ‘lo que no se mide, se adivina’. ¿Cómo podemos potenciar o evolucionar a un jugador para competir a nivel global?. La tecnología nos ayuda a eso, nos ayuda a mirar qué tanta presión está siendo bien o mal utilizada, qué tan eficiente y qué tan bueno es, si los palos te sirven o no te sirven, si la bola es la que realmente necesitas. Estamos hablando de un tema biomecánico a nivel de golf”, explica Henao.



“No puede ser al ojo, porque si es al ojo, con todo respeto, se adivina, y si estás adivinando se convierte en una mentira a largo plazo. Con la tecnología podemos saber cómo, cuándo y por qué, y a través podemos tener una medición de cómo llegó y de una evolución”, agrega.



El corazón de toda esta tecnología es el Trackman. “Se trata de un radar que hoy en día es el número uno en el mundo. Traquea todo lo que es bola y la data del palo. Es muy importante para un jugador saber qué tan eficiente es durante su swing de golf y mediante el resultado en la pelota. Tener trackman hoy en día y tener la data es esencial, porque muchas veces suceden cosas que no entendemos al ojo. El trackman te puede dar una información precisa con lo que está pasando con tu vuelo de pelota y con tu palo”, afirma Henao.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Henao y el Trackman Foto: EL TIEMPO



El Trackman se complementa con el Swing Catalyst. “Esta una herramienta de presión, mide los torques. ¿Cuáles son? Torques rotacionales, torques laterales y torques verticales. Cuando tú como instructor interpretas qué clase de torques tiene el jugador, puedes hacer una lectura correcta y poder llevar a ese jugador y potencializar los músculos que necesita ese jugador, tener más eficiencia para convertirlo con su capacidad, con su forma, con su naturalidad y con su destreza, volverlo mucho más fuerte sin volverlo mecánico”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

Catalyst Swing Foto: EL TIEMPO



Todo esto, en el equipo de trabajo que usa Henao, va conectado a cuatro cámaras de alta velocidad, una tablet y un computador con una tarjeta gráfica profesional que le permite transmitir todos esos datos a una pantalla en la que el jugador puede ver su evolución y lo que necesita para mejorar.



“Me gusta trabajar a través de la biomecánica, no tanto a través del resultado sino de la eficiencia. La tecnología está hecha para cualquier persona, no importa la edad. Si una persona tiene handicap 36 y quiere evolucionar, llegar a 25, 20, ya es una evolución. A través de la lectura del Swing y del Trackman, yo que interpreto la data sé qué atacar para que ese alumno mejore no solo su estructura e incluso su estilo de vida”, dijo Henao.

De cadi a autoridad como instructor

La historia de Henao en el golf comenzó como cadi en el club El Rodeo, de Medellín. A los 21 años ya era instructor y siempre tuvo la inquietud de mejorar. Hoy se ha convertido en una autoridad en el tema, a tal punto de que se tomó el trabajo de traducir al español los manuales y las características del trackman y eso lo ha hecho convertirse en punto de referencia.



“Mauricio Henao es la revelación de la enseñanza del golf colombiano. Hay grandes instructores como Jorge Mesa y creo que Mauricio va a seguir esos pasos. Creo que hoy Mauricio es la persona que mejor maneja la tecnología del swing Catalyst y del Trackman, que es lo que están usando los mejores instructores del golf en el mundo”, dijo el empresario de golf Germán Calle Jr.



DEPORTES

Más noticias de Deportes